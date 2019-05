El Tribunal de Contratos rechaza el recurso de Acciona contra el concurso de Limpieza de la capital

Es el segundo de los recursos contra el concurso de Limpieza de Santa Cruz que el Tribunal de Contratos del Gobierno de Canarias desestima. En este caso se trata del presentado por Acciona-Ascan, antes fue el de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Ambos pretendían la anulación del concurso aunque con argumentos diferentes. La decisión del Tribunal de Contratos despeja en parte la puesta en marcha del nuevo servicio de Limpieza, que fue adjudicado a Valoriza, aun cuando esta empresa presentó una baja desproporcionada en los aspectos relacionados con los estándares de calidad solicitados, motivo este que ha sido la base de los recursos. El órgano administrativo regional aún debe decidir sobre un tercer recurso, el presentado por Urbaser, la actual concesionaria del servicio, que también solicita que se anule el concurso. Tanto FCC como Acciona pueden todavía recurrir a la justicia ordinaria a través de un contencioso administrativo, algo que de momento no tienen decidido, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS.

Ayer el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, aseguró que esta decisión “vuelve a confirmar que la actuación del Ayuntamiento se ha ajustado a la legalidad y que los técnicos municipales han actuado con el máximo rigor y competencia profesional”. En este sentido, la resolución del tribunal rechaza los argumentos esgrimidos por el recurrente, declara ajustada a derecho las decisiones adoptadas por la Mesa en relación a la valoración de las ofertas presentadas y certifica el cumplimiento de los pliegos técnicos que rigieron el proceso.

Arteaga explicó que “tanto esta como la anterior resolución han entrado al fondo del asunto, validando todo el proceso y salvaguardando la legitimidad de las decisiones de la Mesa para establecer su propuesta de adjudicación”. Afirmación esta que no comparten los recurrentes, puesto que entienden que, precisamente, lo que no hace el tribunal es entrar en el fondo del asunto, ya que lo que hace este órgano es validar el proceso de toma de decisiones, que a su juicio es legal y conforme a lo establecido en los pliegos, y no si estos se ajustan a derecho.

En opinión del concejal, las decisiones revelan que el Consistorio ha actuado de manera impecable y que su gestión se corresponde con los estándares de “buen gobierno y transparencia”.

En cuanto a la resolución emitida por el Tribunal de Contratos sobre el recurso de Ascan-Acciona, señala que “se constata que el órgano de contratación en su informe ha detallado los motivos por los que considera que la oferta realizada por la adjudicataria cumple todas y cada una de las prescripciones técnicas contenidas en el pliego, así como las razones por las que considera que satisface los mínimos allí previstos”.

Añade que “es obvio que este tribunal, ante la referida motivación, no puede ir más allá, por cuanto que no es de apreciar arbitrariedad o falta de motivación, o incluso error material a la hora de efectuar la valoración del cumplimiento de tales requisitos técnicos. Por todo ello, entendemos que procede desestimar este motivo de impugnación”.

De esta conclusión se desprende que el tribunal no entra a valorar ni el contenido técnico recogido en el pliego, ni el contenido de los informes elaborados por los técnicos, sino que entiende que la mesa ha justificado sus decisiones, por lo que “no puede ir más allá”.