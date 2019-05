Falta de urnas y papeletas, incidencias anecdóticas en Canarias y otras noticias que debes conocer

1. Falta de urnas y papeletas, incidencias anecdóticas ya resueltas en Canarias

En otros colegios electorales de la provincia de Las Palmas también han faltado papeletas en el inicio de esta jornada, una cuestión que se ha resuelto con celeridad.

2. Los candidatos ejercen su derecho al voto en las elecciones del 26M

Lo han hecho bien acompañados por sus familias, bien por miembros de su agrupación política.

3. “No puedo más; no quiero que me regalen nada, solo que me ayuden”

Daniel Veas, de 49 años y con dos hijas, que vive en el barrio de la Salud, necesita un trasplante de riñón que no le hacen hasta que tenga una casa habitable.

4. La superación y el esfuerzo de Mario como filosofía de vida

Mario González es invidente, pero eso no le ha impedido practicar deporte y convertirse en un año en campeón europeo de vovinam.

5. Miguel Ángel (Proygesa): “La clase política no puede regular el mercado de la vivienda libre”

El Grupo Proygesa nace después de su marcha del grupo inmobiliario Aransa. El socio de Miguel Ángel Gutiérrez enferma y la segunda generación no tiene la misma visión del negocio que él.