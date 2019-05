Guillermo Díaz Guerra: “La gestión del PP ha sido la más eficiente, frente a la desidia de CC”

Ha sido protagonista involuntario de esta campaña electoral debido a un problema médico que lo obligó a interrumpirla unos días por su ingreso en el hospital. Ya recuperado, Guillermo Díaz Guerra, candidato a la Alcaldía del PP, habla de sus propuestas, pero también del ambiente en el que se está desarrollando la actual campaña.

-Lo primero es saber cómo se encuentra para afrontar el último tramo de la campaña…

“Me encuentro mucho mejor y con muchísimas ganas, más que nunca, de dar lo mejor de mí para cambiar Santa Cruz, y esa es la mejor de las motivaciones, para mí y para mi equipo”.

-Justo en su convalecencia un polémico tuit sobre el albergue le puso en el disparadero mediático, ¿qué pasó?

“Fue un error por el que ya hemos pedido disculpas. La pena es que ese titular enturbió el contenido de la información, que es la soledad de Santa Cruz para financiar el único albergue que da servicio a la provincia.

-Ha presentado algunas de sus propuestas para la ciudad en estos cuatro años, ¿cuál cree que es la prioridad?

“Santa Cruz se ha quedado estancado en los años 70. Otras ciudades parecidas nos han dejado atrás en materia de servicios, infraestructuras… Necesita orden entre tanto desorden. No ha habido autoridad para reclamar a otras Administraciones sus obligaciones con la ciudad ni para exigir a las empresas públicas que den un servicio de calidad. Santa Cruz tiene un futuro con el PP. Aparcamientos verticales y más baratos, soterramiento de cruces, un territorio en tres dimensiones. Necesitamos que los inversores y las pymes creen puestos de trabajo, que la vivienda tenga un precio asequible, que no tiremos aguas residuales al mar, que se recuperen los valores de convivencia cívica. En fin… mucho trabajo por hacer”.

-El PP ha gobernada con CC este último mandato, ¿cree que eso le puede pasar factura?

“Si se mira con objetividad, la gente premiará al PP. Los impuestos han bajado porque fue una exigencia del PP antes de firmar el pacto. En Urbanismo, se han reducido los trámites y tiempos de espera. En Patrimonio, hemos de puesto a disposición de los chicharreros inmuebles como la Casa de la Juventud de El Toscal. En Tráfico, se ha realizado el diagnóstico que servirá para la futura planificación. En Seguridad, hemos sido el primer municipio en firmar el convenio para la protección de las víctimas de violencia de género. En Accesibilidad, se ha aumentado el presupuesto de 4.000 euros a 1,8 millones, y hemos acometido infinidad de mejoras. En materia social hemos agilizado la atención a las personas e incrementado el gasto social. En definitiva, la gestión realizada en las áreas del PP han sido las más eficientes, frente a la desidia y falta de ganas de nuestros socios”.

-¿Son extrapolables a Santa Cruz los resultados del PP en las últimas elecciones?

“Si extrapolamos los resultados a Santa Cruz, tendremos bien un Ayuntamiento de PSOE y populistas, o bien uno de PSOE y CC, que es casi tan malo como el otro. Queremos reivindicar el voto de centroderecha y concentrarlo en el PP. Históricamente hemos sido los únicos capaces de parar al PSOE, mientras que los de CC se apoyan en unos o en otros, sin ideología política, sino según sus intereses en cada momento”.

-¿Cree que está siendo una campaña limpia? ¿Qué opinión le merece la denuncia contra CC por asociar la entrega de alimentos a la propaganda?

“Me hubiese gustado una campaña con debates públicos, con transparencia en la financiación y en los gastos electorales, sin usar medios públicos ni bocadillos de mortadela, pero es lo que hay. Respecto al reparto de votos a cambio de alimentos, creo que es un hecho aislado. No creo que ningún partido con carácter general se aproveche de las necesidades básicas de las personas para conseguir un solo voto… ¿ o sí?”.

-El PSOE afirma que sus votos no harán alcalde a José Manuel Bermúdez, ¿lo harán los del PP si llegara el caso?

“Yo no me creo esa afirmación. De hecho, intuyo que ya tienen el acuerdo cerrado para que en Santa Cruz haya un Gobierno PSOE-CC. Siempre han jugado a Pimpinela. Hoy te quiero, mañana te odio. Lo que sí le digo es que no rechazaré los votos de ningún partido para que me hagan alcalde. Eso sí, las condiciones las pondré yo”.

-¿Qué opina de las declaraciones de la que fuera presidenta del PP en Santa Cruz, Cristina Tavío, y su petición de voto para CC?

“Me cuesta hacer un análisis político sin dejarme influenciar por lo personal. Me duele por toda la gente que había creído en ella y que ha dado lo mejor de sí para apoyarla durante años”.