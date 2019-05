José Daniel Díaz: “Aún no hay contratada ninguna empresa para erradicar las termitas”

Las termitas subterráneas siguen generando polémica en Tacoronte. Los vecinos se quejan de que no han recibido ayuda ni tampoco atención por parte de las instituciones competentes. Pero lo más grave es que a día de hoy el Ayuntamiento no ha abierto expediente de contratación con ninguna empresa para la erradicación de la Reticulitermes flavipes sino facturas sueltas con Apinsa.

Esta última empresa, especializada en el control de plagas, ha iniciado junto al biólogo David Hernández -quien sí ha sido contratado por el Consistorio, las tareas para delimitar con exactitud las zonas a las que ha llegado este voraz insecto.

Así lo denunció el miércoles el concejal y cabeza de lista de Nueva Canarias (NC), José Daniel Díaz, en el acto de presentación de su candidatura en el auditorio Capitol ante unas 300 personas. En ese contexto, contó que había visitado varias propiedades afectadas, que la plaga “había llegado a algunas viviendas de Valle Guerra y que además se ha trasladado por encima de la carretera, en la urbanización parque Atlántico, donde se inició el foco.

“La contratación se ha realizado a dedo, sin respetar el procedimiento legalmente establecido”, advirtió, y citó como prueba “que no hay constancia en la Plataforma de Contratación del Estado”, donde tienen que estar todos los contratos del Ayuntamiento, sean licitaciones o contratos menores.

Pese a que el concejal de Medio Ambiente, Domingo Castillo, asegura que sí existe expediente y es el número 524/2019, este periódico pudo constatar que el mismo corresponde al informe de presentación de facturas aisladas por parte de la empresa y que además, cuentan con informe negativo de los técnicos municipales ya que “el procedimiento que se está siguiendo no es el correcto”, confirman fuentes municipales. Las mismas añaden que “los técnicos también desconocen que si está o no autorizada por la Unión Europea para la correcta prestación de los productos contra las termitas”.

Por este motivo, el área de Intervención informó negativamente sobre las cuatro facturas de unos 3.500 euros cada una, que recibió de esta empresa. “Al menos por parte del Ayuntamiento no se han cobrado y si no, que el alcalde, Álvaro Dávila, y el concejal, digan quién las pagado y a quién lo ha hecho”, añaden las mismas fuentes. También insisten en que lo primero que debería haber hecho el Consistorio es “determinar es el sistema más eficaz para erradicar la termita y como consecuencia, ver cuáles son las empresas debidamente cualificadas para hacerlo”.

Domingo Castillo insiste en que sí hay un expediente abierto, “porque siempre que entra una factura o un documento al Ayuntamiento se abre uno y precisamente a Apinsa, tiene el suyo incoado donde constan tres informes técnicos, uno emitido por el técnico de Agricultura, otro por Intervención y otro por el gestor de compras”, precisa.

El del primero, “que es conocedor de siempre de la plaga, dice literalmente que no tiene datos suficientes para emitir un informe favorable”, indica el edil.

Con respecto al de Intervención, hace referencia a un artículo que establece “que el reconocimiento de la obligación de pago debe acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la prestación del servicio. “Una vez que ví este informe hice inmediatamente una providencia de traslado al técnico de compras y le pedí que acompañase al técnico de Apinsa para que verificase de forma fehaciente y visualmente la colocación de los cebos. Y fueron los dos, pero a día de hoy no me consta que haya realizado el informe que yo le he requerido”.

En cualquier caso, el edil matiza que la actuación de Apinsa “no es para erradicar las termitas, porque eso conlleva otra más importante una vez que se haga la perimetración, sino complementar y servir de apoyo al estudio de David Hernández”, consistente en la colocación de estacas de madera en zonas públicas afectadas para delimitar con mayor exactitud cuál es la extensión actual de esta plaga.

“Apinsa ha presentado toda la documentación que acredita que tiene la capacidad para actuar y así consta en el expediente y también en la solicitud mía”, subraya Domingo Castillo.