La mejor noche de Carlos Ruiz

Sin duda, fue el héroe del derbi canario. Carlos Ruiz firmó una actuación brillante el pasado sábado ante la UD Las Palmas. Un gol suyo empató el choque, mientras que una asistencia también suya, más propia de un mediapunta que de un defensa central, le regalaron al equipo blanquiazul tres puntos de oro. Este fue el derbi de Carlos Ruiz, de igual modo que el de la 13/14 fue el de Ayoze Pérez o el de la 08/09 fue el de Nino. Por méritos propios, el central granadino ya forma parte de la historia de los enfrentamientos regionales.

Si el Heliodoro se rindió a sus pies, las redes sociales mucho más. Durante el sábado y el domingo, el central blanquiazul fue Trending Topic nacional en Twitter. Durante casi una hora y media estuvo candente la etiqueta #carlosruiz, que llegó a generar cinco millones de impactos.

Políticos, muchos de sus propios compañeros y, por supuesto, cientos de seguidores, se acordaron de Carlos Ruiz cuando escribieron sus mensajes en la red de los 140 caracteres. “Viví una noche que no olvidaré en mi vida”, reconoció el propio jugador en su propia cuenta.No es para menos.

Su entrenador también se acordó del de Baza. “Nos da carácter, experiencia, busca las acciones a balón parado, ya había rematado una antes, y se ha soltado en el segundo gol. Hay que ponerle una nota muy alta y mención especial. Le ha imprimido carácter al equipo”, señaló José Luis Oltra en la rueda de prensa posterior al partido.

Pero también el preparador valenciano entiende que ahora se abrirá un debate acerca de la suplencia del de Baza. ¿Porqué juega Mauro Dos Santos y no Carlos Ruiz? Ya Oltra aportaba la respuesta: “el debate será por qué no lo pongo, pero hay más cosas, no todo es la inmediatez o juzgar a toro pasado”, dijo el míster al respecto.

Precisamente fue la sustitución del defensa central argentino, lo que permitió que Carlos Ruiz viviese su mejor noche como blanquiazul desde que fichó por el club de la Isla, allá por el año 2013.

Para el defensor no está siendo una temporada sencilla. No ha tenido nunca la etiqueta de titular y cuando le tocó entrar el sábado al campo llevaba acumulados 1.260 minutos, una cifra muy por debajo de lo que suele promediar a estas alturas de campeonato.

Pero lejos de acusar la inactividad, el zaguero se metió de lleno en el ritmo del partido y con dos acciones personales lo definió. Primero lo empató con su ya clásico remate de cabeza en el primer palo en una jugada a balón parado. Acción marca de la casa y con sello de Baza. La siguiente acción sí que dejó boquiabierto a más de uno. Ruiz sorprendió a la defensa amarilla llegando con la pelota hasta la línea de fondo y poniendo una asistencia en el segundo palo que aprovechó Naranjo para marcar el 2-1 definitivo.

Y de esta manera tan brillante, el derbi canario de la segunda vuelta de la temporada 18/19 será recordado como el de Carlos Ruiz.