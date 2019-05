La petición de Bonnie, tetrapléjica tras golpear su cabeza contra el suelo de una piscina de olas

Bonnie Lacke, una turista inglesa de 41 años, esperaba unas vacaciones de ensueño en Magaluf, Mallorca, en mayo de 2017. Se había marchado a España junto a sus amigas para celebrar la despedida de soltera de su prima.

No obstante, todo se fue al traste en la piscina de olas del hotel BH Mallorca, cuando Lacke, que descansaba sobre un flotador, se golpeó en la cabeza contra el suelo de la piscina. Acto seguido cayó en la cuenta de que no podía moverse.

Bonnie quedó tretrapléjica debido a este terrible incidente y hoy, dos años despues, pide una indemnización de 10,4 millones de euros.

Al BH Hotel Mallorca se le conoce como “la capital mundial de la fiesta”. Propiedad de Tolo Cursach, vinculado a varios delitos de homicidio, corrupción de menores y narcotráfico, según informa El Español, el citado complejo hotelero destaca por su parque acuático, fiestas y música electrónica.

“Caí boca abajo en el agua. No podía entender por qué mis brazos y mis piernas no estaban haciendo lo que yo quería que hicieran. Intenté levantar mi cabeza fuera del agua, pero tampoco pude. Aguanté la respiración y esperé de forma desesperada que alguien se diese cuenta de lo que me estaba pasando”, explicó la afectada varios meses después del incidente al periódico The Sun.

“Sentí que esperé durante una eternidad, pero probablemente pasó menos de un minuto hasta que alguien me sacó del agua. Les dije que no sentía nada y todos supimos que la cosa era seria”, afirmó.

Puedes leer este reportaje completo en El Español.