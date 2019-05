Lope Afonso: “No tengo inconveniente en repetir el pacto con CC”

En mayo de 2015 se quedó apenas a 300 votos de diferencia con el ganador de las elecciones, el candidato del PSOE, Marco González, su principal contrincante en estas elecciones municipales, pero fue envestido alcalde gracias al apoyo de Coalición Canaria (CC). Sin embargo, dice que en esta ocasión palpa en la calle el apoyo de de la ciudadanía y confía en conseguir una mayoría absoluta para poder gobernar otros cuatros años y conseguir el Puerto de la Cruz del futuro.

-¿El puerto deportivo será una prioridad para usted si vuelve a ser elegido alcalde?

“Absolutamente. Será una prioridad y lo ha sido en buena medida en este mandato. Aunque no ha sido posible verlo concluso en su tramitación administrativa y licitado, estoy convencido de que los próximos cuatro años serán decisivos y los portuenses veremos que comienza la ejecución de esta obra. Yo lo tengo claro y no dudaré en llegar hasta las últimas consecuencias esté quien esté en cada una de las administraciones que tengan que ver con este proyecto”.

-¿Qué soluciones plantea para la falta de aparcamientos que tiene la ciudad?

“El Puerto de la Cuz tiene históricamente ese déficit y es verdad que tenía avanzados algunos equipamientos para ir aliviando el problema. Hemos aprovechado ese tiempo intermedio en el que se están desarrollando otras infraestructuras y en el que está en marcha la renovación hotelera para actualizar la planificación que ya estaba avanzada en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Con esta revisión última que hemos contratado con la Universidad de Las Palmas ya está actualizado para que se tengan en cuenta otras acciones de movilidad que el Ayuntamiento quería incorporar. De carácter inmediato, tenemos la licitación del aparcamiento de la Plaza de la Constitución, que ya tiene los pliegos redactados, y está pendiente de un impulso administrativo para empezar a licitarlo. Otro de los más esperados es el que se contempla en la estación de guaguas cuando demuela el edificio antiguo. En esa parcela irá un dotacional de aparcamientos que rondará el millar de plazas. Serán de gestión privada pero nuestra idea a día de hoy, es que sea una concesión administrativa de obra pública”.

-¿Cuáles son sus propuestas para mejorar el turismo?

“En el posicionamiento del mercado actual, el modelo que tenemos está funcionando y bien, porque está recuperando planta alojativa, mejorando el perfil de clientes y dejando más gastos en destino. Por lo tanto, hay que completar la renovación hotelera para seguir facilitando que la oferta alojativa sea homogénea, con una idea común de calidad de la que se vayan contagiando al mismo tiempo los servicios complementarios. El espacio público que se va renovando de forma progresiva en los últimos años es un incentivo claro para que se siga generando actividad económica”.

¿Le costó conformar la plancha que lo acompaña?

“Me costó ordenarla porque había mucha gente que se quería sumar al proyecto y tengo un gran elenco de compañeros que me lo han puesto difícil a la hora de configurar el plantel. Tenía la idea de partida de contar con las personas que me acompañaron en este mandato, porque además se lo merecían, pero creía que era necesario complementarla con incorporaciones nuevas que provinieran de la vida social del Puerto de la Cruz”.

-¿Se ve en la oposición?

“Soy un demócrata convencido y por lo tanto, si los vecinos no me dan la confianza y no valoran los cuatro años de gestión como positivos para no mantener la Alcaldía, evidentemente asumiré el papel que me toca asumir con total normalidad a partir del 27 mayo. No voy a montar ninguna algarada si no obtengo el resultado que espero, pero tengo motivos y palpo en la calle, que hay ganas de mantener el buen rumbo que se ha gestado en estos cuatro años.”.

-¿Con quien pactaría y con quien no para formar gobierno?

“Tengo las manos libres para pactar aunque espero obtener la confianza mayoritaria de los portuenses, porque en mi opinión, la gestión municipal funciona mejor si viene de la mano de un solo partido. El PP ha demostrado capacidad de entendimiento, diálogo y de tener cintura frente a algunas situaciones. Hemos tenido un mandato de mucho consenso, propuestas unánimes y de conseguir esa estabilidad institucional que tanto necesitaba el municipio. Solo tengo un límite en política, que es no llegar a acuerdos con aquellos que no condenen el terrorismo, y que quieran romper la constitución y la unidad del país. Pero parto de una base que es un pacto con CC que, en líneas generales, ha funcionado bien pese a tener la complejidad que entraña todo acuerdo político, pero en el que he encontrado una base para poder afrontar retos y decisiones importantes para la ciudad. Por lo tanto, no tendré inconveniente en repetir esa situación”.