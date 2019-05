Marco González: “El partido que representa la alternativa de gobierno es el PSOE”

En mayo de 2015 fue el candidato más votado pero no gobernó porque se lo impidió el pacto que firmaron el PP y CC. Tiene esperanza de conseguir un Puerto de la Cruz diverso, progresista y cohesionado. Asegura que trabaja desde hace mucho tiempo para lograrlo porque percibe que los vecinos quieren un proyecto de ciudad del que actualmente el Puerto de la Cruz carece, un ayuntamiento transparente y participativo y un alcalde cercano al que acudir para resolver un problema pero también los grandes desafíos de futuro.

-¿El puerto deportivo será una prioridad para usted si es elegido alcalde?

“Es una prioridad pero no puedo engañar a la ciudadanía acerca de cuál es la situación actual de ese proyecto. En noviembre de 2016 se firmó un documento que era fruto de la unanimidad, que quedó en saco roto por la falta de compromiso y eficacia del presidente del Cabildo. Se hizo una mesa de negociación y de seguimiento en febrero del año siguiente y después no hemos vuelvo a saber nada más pese a que el PSOE solicitó un pleno extraordinario para saber cuál era la hoja de ruta y los incumplimientos. Por eso ahora lamento que este proyecto se utilice como arma arrojadiza y se intente vender un puerto con cruceros cuando PP y CC a través de una disposición adicional de la Ley del Suelo impiden el transporte por pasajeros al rebajar la categoría de la infraestructura. Me parece una falta de respecto a la ciudadanía porque no se está diciendo la verdad. En cualquier caso, tocaremos todas las puertas necesarias para ponerla en marcha ya que es un proyecto en el que el Gobierno local debería ser el actor protagonista y no el secundario, como lo está siendo”.

-¿Qué soluciones plantea para la falta de aparcamientos que tiene la ciudad?

“Hemos solicitado la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible pero no hemos encontrado la sensibilidad en el Gobierno, excepto esta última semana que se ha convocado una reunión para hablar del mismo. Nosotros hemos propuesto una red de aparcamientos temporales para favorecer al sector comercial pero no hemos encontrado respuesta en el Gobierno local para buscar alternativas. Todos conocemos que hay diferentes zonas de aparcamiento previstas en la planificación, pero la verdad es que inversión, cero”.

-¿Cuáles son sus propuestas para mejorar el turismo?

“Lo que buscamos es una excelencia, la que merece una ciudad como el Puerto de la Cruz y creo que esa diversificación del turismo y el mercado lo tenemos que hacer de la mano con los sectores implicados, porque el Ayuntamiento no es el dueño de las camas. Hay que intentar conveniar con el sector, qué tipo de turismo buscamos, y después ver las zonas. Ampliar los mercados y diversificar la oferta es una necesidad y vamos a poner en marcha diferentes aspectos promocionales de la ciudad, para poner en valor la oferta gastronómica, la oferta de ocio nocturno, el deporte y la cultura, entre otros”.

-¿Le costó conformar la plancha que lo acompaña?

“No, porque en el PSOE somos pioneros en procesos participativos, como un ejemplo más de trabajo. Había que proponer personas, que la militancia hablara y que se diera la oportunidad de opinar. Lo más importante fue el resultado final, una lista de hombres y mujeres que no necesitan de la política y a la que llegan para aportar toda la experiencia que tienen en su trayectoria profesional. Es una lista que representa la diversidad que hay en el Puerto de la Cruz”.

-¿Se ve como alcalde?

“Durante estos cuatro años de oposición hemos velado por encima de cualquier interés electoralista y por los intereses de la ciudad. El PSOE le ha demostrado a la ciudadanía cuál era el proyecto socialista de verdad y ésta tiene que conocer el trabajo que hemos hecho y optar por ver en mi persona a un alcalde. Estoy convencido de que tendremos la confianza de los vecinos porque creo que no pueden aguantar más el sentirse olvidados. Hay una necesidad de recuperar servicios básicos. Iremos caminando hacia los grandes proyectos e infraestructuras pero sin dejar de lado que hay otras necesidades para garantizar el bienestar social”.



-¿Con quien pactaría y con quien para formar gobierno?

“Confío que los portuenses quieran un cambio de gobierno y éste no puede venir de la mano de los mismos. Por lo tanto, si tengo que mirar a un lado a la hora de pactar lo haré a la izquierda, hacia aquellos que no son responsables de la actual situación del Puerto de la Cruz, como PP y CC. En el caso de este último, además, porque en su momento se firmó un pacto de no agresión y su candidata, Sandra Rodríguez, que es la misma que se presenta en estos comicios, no lo respetó. La ciudadanía portuense tiene la opción de elegir un gobierno distinto y creo, bajo la modestia, que el partido que representa la alternativa de gobierno es el PSOE”.