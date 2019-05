Mena aspira a la “mayoría rotunda que necesita Arona para avanzar”

Una lista de hombres y mujeres para lograr la “mayoría rotunda que necesita Arona, para seguir avanzando y para no mirar nunca, nunca más al pasado, un magnífico equipo compuesto de mujeres y hombres comprometidos con nuestro pueblo”. De esta manera presentó anoche el actual alcalde y candidato a la reelección, José Julián Mena, la lista del PSC-PSOE para el 26-M.

Mena y el conjunto de la lista protagonizaron el acto público de presentación, que se celebró en un Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos lleno, en el que estuvieron arropados por el candidato socialista a la Presidencia del Cabildo, Pedro Martín, el diputado electo por Santa Cruz de Tenerife Héctor Gómez, la vicesecretaria regional del PSC-PSOE, Nira Fierro, y el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, entre otros. Mena subrayó que “los próximos cuatro años serán los de la consolidación de Arona como referencia y capital del Sur, desde el desarrollo sostenible, la creación de empleo, las políticas sociales y la ampliación de derechos”. Además, recordó que “en 2015 nuestro pueblo habló alto y claro después de muchos años de malos gobiernos de Coalición Canaria cuya locura estamos pagando todavía hoy en día”.

El candidato socialista señaló también a los presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo, “que no han venido a este municipio a resolver ninguno de los problemas, sino a dar mítines y actos de campaña”. “Pedro Martín –dijo, en referencia al candidato socialista a la Presidencia del Cabildo- me dirijo a ti para que, por fin, lleves la voz de la gente, la voz del pueblo, al Cabildo, esa voz que durante demasiado tiempo no ha sido escuchada”.