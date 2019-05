No hay guardería ‘pa’ tanto’ niño

Que Santa Cruz tiene un problema con la escasez de escuelas infantiles es una realidad constatable, tanto, que las principales formaciones políticas que se presentan a las elecciones del próximo 26 de mayo, llevan en su programa el aumento de plazas en guarderías públicas en la capital. Desde el cheque guardería que ha anunciado el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, además de la promoción de dos nuevas escuelas infantiles, a la multiplicación por dos del actual número de plazas municipales (140) que propone el PSOE o la construcción de más escuelas que avanzan tanto Sí se puede como Unidas Podemos. A todos, los números les dan la razón.

Las dos escuelas infantiles municipales, Tara (Añaza) y Faina (Ofra), con 70 plazas cada una, ya han recibido las solicitudes de matrícula para el próximo curso y, como viene sucediendo en los últimos años, la demanda supera ampliamente a la oferta. Concretamente se han presentado 190 solicitudes para las 140 disponibles, de las que 124 son peticiones de nuevo ingreso y las 66 restantes son renovaciones de matrículas a niños que ya tienen plazas en ambas escuelas infantiles. En la práctica las 124 mujeres (porque todas las solicitudes figuran a nombre de ellas, ni un solo hombre en las 190 peticiones), que han pedido plaza por primera vez para sus niños, realmente tienen disponibles solo 74, ya que las renovaciones se llevan más de la mitad de las plazas.

En la guardería de Añaza (Tara), las nueva solicitudes suman 54, mientras que en la de Ofra (Faina), son algo más, 70. En ambas escuelas infantiles municipales son 33 las plazas que se registran como renovación. A las dos escuelas municipales se suman otras cuatro del Gobierno de Canarias, de forma que, en total, Santa Cruz cuenta con seis escuelas públicas. Según los datos del Gobierno de Canarias en total, sumando plazas públicas y privadas, la capital cuenta con 953, para una población infantil de entre 0 y 4 años que supera los 7.000 niños.

Por gestión, el que Santa Cruz solo tenga dos de carácter municipal con 140 plazas, lo deja como uno de los municipios con peor ratio con respecto al número de habitantes que tiene. En municipios con menos población hay más plazas, como en La Laguna (244 ), La Orotava (205) o Guía de Isora (192).

En cuanto a los ratios recomendados por la Unión Europea, Santa Cruz no cubriría ni la mitad de las plazas de educación infantil recomendadas. Concretamente se recomienda que haya un número de plazas, de 0 a 3 años, equivalente, al menos, al 20% de la población de esas edades. En Santa Cruz no se llega ni siquiera al 10% con las seis escuelas infantiles públicas existentes. Aunque a lo largo del mandato que está a punto de finalizar, se ha venido proponiendo la construcción de una escuela infantil en El Sobradillo, donde hay un solar disponible, y otra más en Anaga, que no tiene ninguna guadería pública, no se ha avanzado nada.

El hecho de que las competencias le corresponden al Gobierno de Canarias han impedido, según el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se haya logrado ese propósito, acusando a la Consejería de Educación de desinterés con la capital chicharrera. Para la oposición municipal, que no se tengan las competencias no es suficiente, puesto que otros municipios sí que han sacado hacia adelante sus escuelas municipales.

Según el censo del Ayuntamiento de Santa Cruz, en el municipio hay 7.500 niños con edades comprendidas entre los 0 y 4 años. Aquellas familias que necesitan del servicios de las escuelas infantiles se ven en un serio problema para encontrar una plaza en una ciudad en la que la suma de los centros públicos y privados ni siquiera llega a las 1.000 plazas.