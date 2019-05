Oltra: “Carlos Ruiz le imprimió carácter y liderazgo al equipo”

José Luis Oltra, pese a la euforia del CD Tenerife tras la remontada ante la UD Las Palmas, se mostró cauto nada más llegar a sala de prensa porque “ahora nos quedan cinco finales”. El entrenador valenciano valoró el derbi con la UD Las Palmas.

“Con todo lo que supone un derbi…ha habido de todo, goles, emoción, expulsión, tensión. Son tres puntos muy importantes para nosotros, pero por desgracia no tenemos tiempo para festejarlo. La afición ha sido clave en el desarrollo del partido, nos ha llevado en volandas desde el recibimiento. La primera parte, sobre todo los primeros 20 minutos no me han gustado, no hemos estado cómodos. Dimos un paso adelante, pero sin llegadas claras, aunque sufríamos menos. En la segunda empezamos mejor, la expulsión es determinante, no entro a valorar si es o no es, pero te da una superioridad que se ha acabado notando. Pero también se notó la tensión y situación del equipo y se pusieron por delante. Con necesidad y obligación ha aparecido el CD Tenerife de esta temporada, con garra, empuje, que quema naves y hemos hecho dos goles. La victoria es fundamental por cómo estamos. En Granada hay que dar otro paso”.

José Luis Oltra, que se convirtió en el entrenador con más victorias en toda la historia del derbi canario en Liga con total de seis (tres triunfos y tres empates), es poco amigo de hablar de individualidades, pero no le quedó más remedio que referirse al jugador más determinante del derbi, Carlos Ruiz.

“No voy a individualizar, pero hoy hay que ponerle una nota muy alta y mención especial a Carlos Ruiz. Le ha imprimido carácter al equipo. El fútbol es un deporte colectivo y dentro de él hay individualidades. Cuando pierdes se destacan las ausencias y cuando ganas, el que ha hecho cosas importantes, y ha sido Carlos. Nos da carácter, experiencia, busca las acciones a balón parado, ya había rematado una antes, y se ha soltado en el segundo gol. Carlos tiene carácter y liderazgo, el debate será por qué no lo pongo, pero hay más cosas, no todo es la inmediatez o juzgar a toro pasado”.

El entrenador blanquiazul, José Luis Oltra, es el único de los 37 entrenadores que ha dirigido algún derbi canario en liga que ha logrado tres triunfos.