Locura aurinegra: las entradas para las semifinal de La Laguna Tenerife-Barça ‘vuelan’ en 8 minutos

La afición de La Laguna Tenerife ha protagonizado un histórico lleno absoluto en la taquilla virtual de la entidad aurinegra. Las entradas para el tercer partido de la eliminatoria de semifinales del playoff de la Liga Endesa ACB contra el Barça, que se disputará en el pabellón de Deportes Santiago Martín, han salido a la venta a las 10:00 horas (hora canaria) y se han agotado en apenas ocho minutos.
Los aficionados que han accedido puntuales a la plataforma web oficial de venta de localidades se han encontrado de inmediato con una cola virtual que superaba las 400 personas. A pesar de que el proceso de espera avanzaba con rapidez, los usuarios que ingresaron al sistema de compra después de las 10:08 horas confirmaron el lleno total en los asientos disponibles del recinto tinerfeño.
El reto tras eliminar al Real Madrid
La escuadra dirigida por Txus Vidorreta llega a esta trascendental cita del campeonato nacional con poco margen de recuperación tras certificar la clasificación en la ronda previa. El conjunto lagunero viene de doblegar al Real Madrid (2-1) en los cuartos de final, firmando la mayor proeza de dicha fase al convertirse en la segunda ocasión en la historia de los playoffs de la ACB en la que el octavo clasificado logra eliminar al primer clasificado de la temporada regular.
En la victoria decisiva de cuartos de final resultó determinante la aportación de la pareja exterior compuesta por los veteranos Patty Mills, máximo anotador con 29 puntos, y Marcelinho Huertas, que aportó 23 puntos fundamentales al marcador. El bloque aurinegro afronta esta nueva etapa competitiva con desgaste físico acumulado, pero preparado para competir por la plaza en la gran final frente al combinado blaugrana.
Un playoff al mejor de cinco partidos
La eliminatoria de semifinales se disputa bajo el formato de al mejor de cinco encuentros. Los dos primeros choques se celebrarán en la pista del Palau Blaugrana, recinto donde el equipo tinerfeño buscará sumar al menos un triunfo antes de trasladar la serie a la isla.
El Barça, entrenado por Xavi Pascual, se clasificó para estas semifinales tras superar a UCAM Murcia en el segundo enfrentamiento de su serie por un marcador de 76-100. El cuadro catalán ofrece una imagen compacta en esta fase del curso deportivo y busca resarcirse de lo acontecido en la campaña anterior para optar al título de liga.
El calendario oficial de las semifinales entre La Laguna Tenerife y el Barça queda fijado con los siguientes días y horarios:
- 1º Partido: Martes 9 de junio, 20:00h – Barça vs La Laguna Tenerife (Palau)
- 2º Partido: Jueves 11 de junio, 20:00h – Barça vs La Laguna Tenerife (Palau)
- 3º Partido: Sábado 13 de junio, 20:00h – La Laguna Tenerife vs Barça (Santiago Martín)
- 4º Partido (Si fuera necesario): Lunes 15 de junio, 21:00h – La Laguna Tenerife vs Barça (Santiago Martín)
- 5º Partido (Si fuera necesario): Miércoles 17 de junio, 20:00h – Barça vs La Laguna Tenerife (Palau)
La directiva del club y la plantilla contarán con el respaldo masivo de los seguidores tinerfeños para la jornada del sábado 13 de junio, cita en la que la pista del Santiago Martín presentará un aforo completo.v