La Laguna Tenerife, a ‘robar’ hoy el factor cancha en el Palau

El Barça y La Laguna Tenerife disputan este jueves (19.00 horas) en el Palau Blaugrana el segundo partido de su semifinal del play-off de la Liga Endesa, una cita a la que los blaugranas llegan reforzados tras el contundente 100-67 logrado en el primer duelo y con el objetivo de viajar a Canarias con una valiosa ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco encuentros.
Los laguneros, con algo más de descanso pese a que sólo hayan pasado dos días desde el primer compromiso de la eliminatoria tienen ante sí la oportunidad de robar el factor cancha ante un rival que parece llegar en su mejor momento de la temporada.
El nivel físico de los azulgrana fue determinante en el primer compromiso. El cuadro de Txus Vidorreta notó mucho el desgaste de su eliminatoria ante el Real Madrid al que dejó en la cuneta en una nueva página histórica para los canaristas. Dos días después, tras hacer una lectura positiva pese a la dura derrota encajada, el cuadro lagunero regresa al Palau Blaugrana con otra visión del duelo.
“Tenemos que cambiar muchas cosas, pero lo mas importante es cambiar nuestra cara, desde el primer momento que hemos estado en dificultades físicas hemos dejado de ser ese equipo de rock and roll que estábamos siendo y hemos dejado de jugar con ese flow que nos ha caracterizado”, señaló Txus Vidorreta antes del pleito de hoy.
El entrenador vasco confesó que “cuando tienes inferioridad física, y es evidente que la tenemos, necesitas tener chispa y no la hemos tenido debido a la gran defensa del Barcelona y a la carga de haber jugado cuatro partidos en seis días contra Real Madrid y Barcelona.
Incluso nos ha afectado un poco toda la adrenalina que supone eliminar al Madrid contra todo pronóstico”.
Hay que decir que el conjunto dirigido por Xavi Pascual firmó el martes uno de sus partidos más completos de la temporada, dominando desde el inicio y dejando prácticamente sentenciada la victoria antes del descanso gracias a una defensa asfixiante y a una actuación coral en ataque. Tornike Shengelia y Darío Brizuela lideraron a un equipo que encontró respuestas desde múltiples posiciones y que no permitió a los tinerfeños sentirse cómodos en ningún momento.
Enfrente estará un La Laguna Tenerife obligado a cambiar de registro tras una de sus actuaciones más discretas del curso. El equipo de Txus Vidorreta deberá encontrar una mejor versión de referentes como Marcelinho Huertas, Patty Mills o Thomas Scrubb, así como recuperar la fluidez ofensiva que le permitió eliminar al Real Madrid en cuartos de final.
Kevin Yebo fue de los pocos jugadores visitantes que logró mantener un nivel competitivo en el primer encuentro.
Los aurinegros también necesitarán ajustar su planteamiento defensivo para frenar el juego exterior blaugrana. Los canaristas como hicieran en Madrid, ya han sido capaces de ganar en el Palau Blaugrana esta temporada.