Santiago Pérez: “Me comprometo a que La Laguna deje de ser un paraíso de la ilegalidad”

Santiago Pérez, candidato de Avante La Laguna a la Alcaldía, afronta las elecciones “con la misma ilusión que la primera vez y la intensidad de la batalla definitiva”. Consciente de las posibilidades de cambio, no tiene líneas rojas para pactar, pero deja claro que cambio implica un Gobierno sin los que llevan 32 años “instalados en el poder”, señala uno de los dos impulsores de las acusaciones populares del caso Grúas, que en esta entrevista se compromete a que el municipio “deje de ser un paraíso de la ilegalidad”. La defensa de la autonomía de La Laguna para que deje de ser moneda de cambio es la razón de ser de Avante.

-¿Cómo está La Laguna, el municipio del que aspira a ser alcalde?

“Estancada. La Laguna está estancada y la ciudadanía lo percibe, pero no sabe las razones. La propaganda oficialista impide que las conozca: un alcalde incompetente y la bancarrota en que nos dejaron Oramas y Clavijo. Los contribuyentes hemos tenido que afrontar la peor crisis económica de las últimas décadas. Y con una Hacienda esquilmada, en las peores circunstancias”.

-¿No fue la misma crisis en toda Canarias?

“No. El esfuerzo de la ciudadanía lagunera ha sido mayor. Lo ponen de manifiesto las auditorías del Gobierno. Hemos hecho un esfuerzo brutal. Por ejemplo, el recibo medio del IBI subió de 209 euros en 2008 a 427 en 2017”.

-¿Cuál es la situación actual?

“Nadie quiere asumir responsabilidades por esta gestión calamitosa. El mejor termómetro del estado actual es que La Laguna no tiene Presupuesto de 2019. Y tras 10 años de tramitación seguimos sin Plan General. Un municipio se gobierna con dos herramientas: el Presupuesto y la ordenación del suelo. Coalición Canaria no se ha atrevido ni a presentar el Presupuesto para 2019. Y han escondido el Plan General durante todo el mandato. Están simplemente instalados en el poder”.

-¿Cuál es la prioridad para la candidatura de Avante?

“La defensa de la autonomía de La Laguna. Está en nuestro ADN, nuestra razón de ser. La prioridad es el cambio. Un nuevo Gobierno que resulte creíble por su composición y liderazgo para afrontar un programa que compartan los laguneros de buena voluntad. Se acabó ser el cromo que intercambian dirigentes de los partidos”.

-¿Qué otras medidas considera urgentes?

“Aprovechar hasta el último euro para luchar contra la pobreza, potenciar los servicios públicos y tener una auténtica política de vivienda. Aumentar la inversión pública, como factor de reanimación económica y generación de empleo. A finales de 2016 el Ayuntamiento solo había gestionado 2,3 millones de euros en inversión pública, lo mismo que en Fiestas: ese es el programa de CC. Hay que luchar contra la corrupción, restablecer la legalidad en la contratación pública y el manejo del dinero de los contribuyentes. En La Laguna se ha instaurado un paraíso de ilegalidad, origen de toda corrupción: de la gris (enchufismo y nepotismo) y de la delictiva: mordidas y financiación electoral”.

-¿Cómo ve el panorama tras el 26-M?

“Los votos a nuestra candidatura son votos insobornablemente comprometidos con el cambio. Y cambio significa que pase a la oposición el que ha estado 32 años al frente del Gobierno. En el Ayuntamiento o en cualquier otra institución pública, sea cual sea el partido que se perpetúe. Para la democracia, el cambio es como el aire que respiramos”.

-¿Tienen líneas rojas para pactar?

“Líneas rojas, ninguna; pero luz verde para el cambio, toda. Y cambio significa que CC pase a la oposición y haya un Gobierno nuevo, decente y creíble para un programa que pueda ser asumido por las personas de buena voluntad y sus representantes. No nos engañemos: un Gobierno con CC estaría maniatado para afrontar los cambios que necesitamos como consecuencia de la pésima gestión y un estancamiento que dura ya demasiado”.

-¿Y el PSOE?

“Creo que deben una explicación a la ciudadanía. ¿Por qué ha mantenido a CC? No solo durante el pacto en la comunidad autónoma, incluso después de que los expulsaran tras infinidad de humillaciones del Gobierno canario. Hasta que no den una explicación no valen frases huecas del estilo “vamos a mirar a la izquierda”. Una sociedad democráticamente sana exige una explicación”.

-Pues el candidato del PSOE en La Laguna dice que su candidatura es la única que garantiza la utilidad del voto progresista.

“Es una pena, pero el PSOE lo que ha garantizado en las dos últimas legislaturas es la continuidad de CC en la Alcaldía. Nuestros votos están insobornablemente comprometidos con el cambio. A ellos no les hemos escuchado decir que ninguno de sus votos servirá para apuntalar por activa o por pasiva a CC en La Laguna”.

-¿Por qué culpa al PSOE de La Laguna?

“Incluso el PSOE tinerfeño estaba a favor de una censura. Lo aprobó en su Congreso. Por razones misteriosas, la Agrupación lagunera se ha negado. Esto exige asunción de responsabilidades. Mientras no ocurra, tendremos dudas fundadas de que no hagan lo mismo a pesar de que CC haya sido, como en 2015, censurada por los votantes. Nunca un partido de Gobierno, con las ventajas con que compite, pasó de 13 a 7 concejales. Fue una censura. Y frente a esa censura y el deseo de cambio, el PSOE se opuso. Me ha producido una tristeza infinita”.