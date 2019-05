Carlos Medina: “Tengo plena confianza en que el PSOE gobernará después del domingo”

Desde 1995 el Partido Socialista (PSOE) no gobierna en el Ayuntamiento de Tacoronte. Con la excepción de los dos años de pacto con CC entre junio de 2011 y octubre de 2013 que derivó en una moción de censura de apenas un mes dado que fue anulada por la justicia. Todo eso forma parte del pasado para Carlos Medina, quien el domingo vuelve a presentarse a su tercer mandato como cabeza de lista con un equipo renovado para gobernar el municipio “con cercanía, vocación de servicio y donde se ponga al ciudadano en el centro de las decisiones”.

-Ya ha dejado claro que no pactará con CC. ¿Eso no supone cerrar puertas antes de abrirlas?

“Con Álvaro Dávila, indudablemente, es una puerta cerrada. El PSOE ya se ha pronunciado de manera clara sobre el alcalde y las políticas que ha estado desarrollando CC en el Ayuntamiento. Nosotros, los socialistas, tenemos un proyecto alternativo y hemos dejado claro que no pactaremos con él. CC forma parte del arco político del pleno municipal y habrá que esperar a los resultados de las elecciones para ver si esa opción entra dentro de las posibilidades a la hora de conformar el Gobierno local”.

-¿Cuál es su valoración del actual mandato en Tacoronte?

“Ha sido una pérdida de tiempo y una manifiesta incapacidad a la hora de gobernar para dar respuesta a las verdaderas necesidades del municipio y de sus vecinos”.

– Como vecino, ¿qué le reprocha al alcalde?

“El grado de confrontación, crispación y enfrentamiento que ha generado contra todas personas que opinan distinto a él, partidos políticos, asociaciones e incluso otras instituciones. También el grado de contaminación que ha provocado en el Pleno municipal, siendo el enfrentamiento con las distintas formaciones de la oposición una constante, totalmente alejado de la honestidad, honradez y respeto necesarios con el resto de partidos en la Corporación”.

-¿Es cierto que lo acusan de ser el responsable de la actual situación en el Ayuntamiento por no querer apoyar la moción de censura que pudo desbancar al alcalde?

“Desconozco esa afirmación, pero no cabe duda de que la responsabilidad también se le puede atribuir al resto de representantes de los diferentes grupos políticos de la Corporación, e igualmente. No obstante, no me siento responsable de nada”.

-Los socialistas no gobiernan en Tacoronte desde el año 1995. ¿Confía en la victoria el próximo domingo o en ser la fuerza más votada?

“Es cierto que no lo hacemos desde hace muchos años, pero ahora hay una preocupación por desarrollar servicios para la ciudadanía. Ante esta otra realidad o necesidades el PSOE se muestra como la mejor opción. Por supuesto que aspiramos a lograr esa representación y respaldo. Nuestro proyecto se ha consolidado durante el último mandato teniendo una presencia continua en los barrios y por las múltiples reuniones mantenidas con organizaciones y colectivos del municipio. También hemos conformado el mejor equipo para acudir a estas elecciones, compuesto por personas jóvenes y preparadas, que no dependen de la política para vivir, cosa que no pueden decir otras formaciones políticas”.

-Entonces, ¿tiene plena confianza en que va a gobernar?

“No lo dude. Tengo plena confianza en que el PSOE gobernará a partir del domingo”.

-En caso de no obtener la mayoría suficiente, exceptuando a Álvaro Dávila, ¿tiene claro con quién pactaría y con quien no para formar gobierno?

“Para formar un gobierno, no obstante, habrá que esperar a los resultados. Con independencia de ello, no iremos pura y exclusivamente a una mayoría, pues intentaremos buscar el diálogo y el consenso, y que con el programa político de cada formación, seamos capaces de ver que se pueden desarrollar en nuestro municipio con un gobierno con los socialistas al frente”.

-¿Se ha gestionado bien la invasión de las termitas?

“En absoluto. Hemos padecido la ineficacia y la mala gestión del Gobierno de CC, que en este asunto ha actuado, bajo la batuta de Álvaro Dávila, con falta de sensibilidad e improvisación, lo que dice mucho de la persona que ha gobernado el Consistorio a la hora de afrontar las diferentes cuestiones que afectan a sus vecinos y vecinas”.

-¿Tacoronte es un municipio seguro?

“La sensación es que no, porque no se han adoptado las medidas correctoras para que de manera eficiente se prevenga la delincuencia. Esta actitud ha favorecido que la sensación de inseguridad se instaure entre la población, siendo ello fruto de otro de los fracasos del alcalde, quien no solo se ha empeñado en mantener una guerra con el personal, incluida la Policía Local, sino que además, no ha actualizado las plantillas ni las condiciones laborales”.