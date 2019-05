Trata de secuestrar a un niño en un McDonalds haciéndose pasar por su madre

Se llama Maralyn Ramos y la Policía de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha logrado detenerla después de que tratara de secuestrar a un niño que se encontraba tranquilamente sentado en un McDonalds cogiéndolo como si se tratara de su madre.

Como se aprecia en el vídeo, Ramos tomó en sus brazos al pequeño dirigiéndose a la salida como si todo lo que ocurriera fuera normal. Con cuatro años, el niños se dejó llevar por la mujer, pero, por suerte, un cliente vio todo lo que había sucedido. Se aproximó a ella, se enfrentó, le arrebató al menor pero no pudo detenerla. Maralyn salió corriendo, por lo que ahora se trataba de un trabajo policial.

Las autoridades de Los Ángeles comenzaron a difundir su cara, ya que pensaban que había tratado de hacer lo mismo solo dos días antes en plena calle, algo que, por suerte, tampoco le salió bien. Acto seguido, los agentes comenzaron a realizar una batida, dando con la mujer, a la que detuvieron de inmediato.

We need your help to identify & arrest this kidnap suspect. On May 14 she kidnapped a 4 yr old from inside a McDonald’s restaurant on Olympic Blvd & Central Ave, but fortunately witnesses intervened & she let the child go. Any info contact LAPD RHD Detectives (213) 486-6840. pic.twitter.com/afwKooT1Bn

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 16 de mayo de 2019