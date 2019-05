Valentín Correa: “Los tinerfeños no necesitan meriendas, sino que les desatasquen las colas”

El candidato de Nueva Canarias (NC) a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Valentín Correa, afirma que la Isla “merece un nacionalismo como el nuestro: útil, limpio y de progreso”, y critica la campaña que está realizando Coalición Canaria. “Los tinerfeños no necesitan que les inviten a merendar, sino que les desatasquen las colas”, sostiene. Correa ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria política en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, como asesor político y concejal de Urbanismo, Seguridad, Agricultura y Medioambiente, y aspira ahora a llegar a la Alcaldía del municipio, a la que también es candidato por Nueva Canarias. Desde el año 2015 es miembro de la Ejecutiva Nacional de NC y responsable de organización del partido en Tenerife.

-¿Qué le motivó a presentarse como candidato de NC a la Presidencia del Cabildo?

“La convicción de que estas elecciones serán clave para Tenerife. Para que Carlos Alonso (CC) salga del Gobierno es imprescindible que Nueva Canarias entre en el Pleno del Cabildo, y estamos a punto de conseguirlo. La Isla merece un nacionalismo como el nuestro: útil, limpio y de progreso, vertebrado desde los municipios, con mujeres y hombres que conocen la realidad de la tierra. Es necesario cambiar tras décadas de mal gobierno de Coalición Canaria, que nos han sumido en un colapso económico y social del que podemos salir con voluntad política y un buen programa de gestión”.

-¿Qué ofrece y diferencia a Nueva Canarias?

“Capacidad de gestión, que hemos demostrado donde hemos estado. Por ejemplo, con las ayudas conseguidas para el sector primario, el descuento a residentes del 75% en el transporte de personas y del 100% en mercancías o la apuesta por las energías renovables en los territorios donde hemos tenido responsabilidades de gobierno. También nos diferencian las formas, como le decía, divulgamos un nacionalismo limpio, útil y de progreso, y eso no es un eslogan, es una actitud, es una manera de entender la vida pública”.

-¿Considera que hace falta sacar a CC de la Presidencia del Gobierno?

“Pero no por ser CC, cualquier partido que lleve décadas gobernando sin conseguir soluciones a los problemas de las personas, sumiendo a esta Isla en un profundo bloqueo económico, debe irse a la oposición”.

-¿Qué le parece la campaña que está realizando Coalición Canaria?

“Se ve que no han aprendido de los errores. No se debe sustituir la ausencia de proyecto de gestión por acciones populistas de este tipo. Son décadas repitiendo el mismo sistema y es evidente que a esta Isla no le ha venido bien. Los tinerfeños no necesitan que les inviten a merendar, sino que les desatasquen las colas de las autopistas, que se deje de contaminar su mar, que hagan hospitales de verdad en el Norte y en el Sur o que se solucionen los problemas de vivienda, que cada vez hay menos y son más caras”.

-¿NC pactaría con CC?

“Llegaremos al Cabildo para acabar con su desgobierno. No podemos solucionar los problemas de Tenerife con las mismas personas que los han creado. CC no tiene proyecto de Isla, o al menos no es el que nosotros perseguimos. Queremos evitar que los tinerfeños tarden dos horas en ir a su trabajo, queremos que las familias puedan llegar a final de mes, queremos que nuestros jóvenes no tengan que emigrar y que los ciudadanos del Norte y del Sur sean de primera, con hospitales que cubran sus necesidades, queremos una Tenerife con futuro. El cambio no vendrá de la mano de CC”.

-¿A qué partidos mira NC con mejores ojos para pactar? ¿Más hacia la derecha o la izquierda?

“Nosotros hemos dicho claramente que apostamos por un gobierno de progreso, en el que las ideas primen sobre los personalismos, para que se pongan sobre la mesa soluciones de gestión y de desbloqueo para la Isla. Los tinerfeños están cansados de oír hablar de sillones antes que de programas. Nosotros estaremos del lado de quienes apuesten por una ecoisla, por reactivar el empleo y los sectores productivos, por la construcción de viviendas de promoción pública para que el alquiler en Tenerife deje de costar 700 euros o más, sino 150 o 200 euros. En esas ideas encontrarán a Nueva Canarias”.

-¿Cuáles serán sus líneas rojas a la hora de pactar?

“Las ideas por encima de los personalismos. No hay que anteponer el reparto aritmético a la búsqueda de soluciones y las mayorías que sean necesarias para lograrlas”.

-¿Cuál considera que es el principal problema de la Isla?

“Tenerife no tiene un problema principal, nosotros identificamos cuatro necesidades: desatascar las autopistas, acabar con los vertidos al mar, dotar al Norte y al Sur de hospitales eficientes y combatir la pobreza”.

-¿Cómo los resolvería NC?

“El problema de las colas requiere un Plan Integral de Movilidad, de creación inmediata, que vertebre una solución a corto y medio plazo. Es evidente que habrá que renovar las flotas de guaguas, aumentar sus frecuencias y crear intercambiadores en las comarcas. Este plan también debe acometer el debate sobre el transporte guiado y el carril BUS-VAO de la TF-5. En todo caso, es necesario dar voz a los técnicos, a los colectivos y a los vecinos afectados para dar carpetazo a este problema definitivamente. Sobre el problema de vertidos, es fundamental que pongamos en marcha redes de saneamiento y estaciones de depuración en los núcleos urbanos donde sigan pendientes de ejecutar o en aquellos donde a día de hoy no haya previsión alguna. También es fundamental que dotemos de las infraestructuras, los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios a los hospitales del Norte y del Sur para dar a los vecinos la atención especializada y diagnóstica que necesitan. Nos comprometemos a revisar completamente el estado de ambos edificios y el servicio que están dando para completar sus necesidades, sin descartar nuevas construcciones”.

-¿Y en cuanto a la pobreza?

“En Canarias hay un dato escalofriante, y es que en torno al 40% de nuestros ciudadanos se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Nuestra principal medida es la renta básica de ciudadanía y la promoción de vivienda pública. Dotando a las personas de una ayuda asegurada y un alquiler de 200 euros y no de hasta 900 euros podremos paliar el sufrimiento de muchos tinerfeños que aún no han salido de la crisis”.

-Usted también es candidato a la Alcaldía de Santa Úrsula…

“Efectivamente. He asumido este importante reto porque Santa Úrsula también necesita un cambio después de haber sido abandonada por el Cabildo. Mi municipio necesita políticas efectivas y un presidente insular que asuma los compromisos históricos con este municipio. Nueva Canarias es la opción porque aplica políticas pegadas al terreno, desde el conocimiento de la realidad municipal y con el empeño de encontrar soluciones a corto plazo”.