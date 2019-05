Yeray Gutiérrez (PSOE): “Nuestros estatutos dicen que no podemos llegar a pactos con políticos que estén imputados”

El secretario general local del PSOE en La Laguna y candidato por esta formación a la Alcaldía de la Ciudad de Los Adelantados, Luis Yeray Gutiérrez, ha hecho un máster político en estos últimos doce meses que le han preparado para la carrera electoral que ahora afronta. En un hueco en su apretada agenda electoral, se sienta a hablar con DIARIO DE AVISOS en la cafetería de un céntrico hotel del casco de Aguere. Gutiérrez, que tiene 33 años, espera no ser crucificado como Jesucristo en las próximas elecciones locales del próximo día 26, aunque parece que los clavos y las espinas se han minimizado en fechas recientes en el seno del PSOE lagunero.

-En su partido ha pasado de todo durante este mandato. ¿Cómo lo ha vivido desde la Secretaría General del PSOE lagunero durante los últimos doce meses?

“Desde que estoy al frente del Partido Socialista en La Laguna he demostrado que venimos con una idea clara de cambiar las cosas, de renovar y regenerar el PSOE del municipio y así lo hemos hecho constar en estos escasos 12 meses que llevamos al frente de la formación lagunera”.

-Se ha encontrado usted con varios escollos: no queda nadie de la plancha de Javier Abreu del año 2015, y usted tuvo que afrontar las dimisiones de Mónica Martín y de María José Castañeda.

“Son cuestiones que quedan en el pasado, y está claro que lo que nosotros tenemos que hacer es mirar al presente y, sobre todo, al futuro. Ahora mismo tenemos un nuevo grupo municipal conformado por dos concejales donde se consultan todas las decisiones que se toman conjuntamente con la ejecutiva local. La relación es fantástica y maravillosa. Esa es la línea de trabajo que queremos implantar, no solamente ahora, sino también en el futuro”.

-¿Qué balance hace del último mandato en La Laguna?

“Un mandato convulso y complicado. Por eso tenemos muy claro qué políticas venimos a trasladar a la ciudadanía. Venimos a construir, a trabajar en positivo y a olvidar las guerras del pasado que no nos llevaban a ningún sitio. De hecho, nosotros no tenemos herencias de ningún tipo y no somos responsables de lo que pasó en este mandato. Somos un equipo totalmente renovado que viene a trabajar conjuntamente con la ciudadanía, a través de la participación y la cercanía. Es la mejor fórmula para gestionar el municipio los próximos cuatro años”.

-¿Qué destacaría de su programa electoral?

“Nuestro programa se fundamenta en cuatro ejes fundamentales: la justicia social; el desarrollo sostenible, que estará en total consonancia con la Agenda 2030 de la ONU; las políticas públicas activas con un enfoque integrado de género y transversalidad, y también la estabilidad y buen gobierno en el Ayuntamiento de La Laguna”.

-Se lo sabe de memoria…

“A partir de ahí, nosotros hemos configurado un programa electoral que consta de 140 compromisos con el municipio, que salen de las propias iniciativas que nos han hecho a lo largo de estos meses a través de diferentes reuniones que hemos mantenido con muchos colectivos, representantes vecinales y todo tipo de grupos que intentan trasladarnos cuáles son esas demandas que no han sido resueltas durante todo este tiempo”.

-¿Cómo resolverá el tema de la vivienda? Existen problemas en Las Chumberas, El Cardonal, Princesa Yballa…

“Nosotros lo llevamos como uno de nuestros principales pilares. Como bien sabe, durante todo este tiempo en el que soy responsable y represento las siglas del PSOE de La Laguna, me he mantenido en un discreto segundo plano, pero eso no significa que no hayamos trabajado día a día, conjuntamente con la Subdelegación y la Delegación del Gobierno, para buscar soluciones claras y contundentes como es el caso de Las Chumberas. Tenemos claro que, una vez lleguemos al Ayuntamiento, el próximo 26 de mayo, nos reuniremos con los funcionarios y trabajadores de Muvisa y de la Gerencia de Urbanismo para, en conjunto, buscar la solución que tenemos en la mano. Aparte de eso, haremos todo lo posible para adelantar los plazos con el Gobierno de España, ya que es un compromiso que hemos adquirido con el presidente Pedro Sánchez, que ya nos ha asegurado, claramente, que será una prioridad en el próximo mandato”.

-Pero hay más zonas afectadas.

“Tenemos muy muy claro que nos centraremos en buscar las soluciones no solamente en Las Chumberas, sino también en el caso de El Cardonal y, como bien sabe, al ser yo de La Cuesta, el caso de Princesa Yballa. Buscaremos la solución ahora para que no ocurra lo mismo que en Las Chumberas con posterioridad”.

-Si usted es el alcalde, ¿saldrá el Plan General de Ordenación Urbana en este mandato?

“Lo primero de todo es respetar el trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento y su profesionalidad. No venimos a quitar competencias a nadie. Lo que queremos es trabajar conjuntamente con los funcionarios del Consistorio y, evidentemente, consultando a los vecinos y vecinas del municipio”.

¿Qué otros puntos, de esos 140 compromisos que tiene el PSOE con la ciudadanía de La Laguna destacaría de manera especial?

“Nuestra prioridad es la estabilidad del Ayuntamiento. Hay que aportarle tranquilidad al municipio y buscar siempre el consenso y el entendimiento con todas las fuerzas política. Cuando digo con todas, es con todas aquellas fuerzas políticas que respeten y tengan como modelo los valores constitucionales. Aquellas fuerzas políticas que no respeten los 40 años de democracia, por la que tanto hemos luchado, no”.

-En los últimos días, en cuanto a posibles pactos, Santiago Pérez no descartaba incluso, un acuerdo con el Partido Popular. Sin embargo, en una entrevista anterior, usted aseguraba que miraría hacia la izquierda.

“Cuando cumplí 18 años, mi primer voto fue para Santiago Pérez porque era un referente. Hoy en día, mi referente es Pedro Sánchez. Los tiempos son los que son y, evidentemente, hablar de pactos y acuerdos ahora sería faltarle al respeto a la ciudadanía de La Laguna. Esperaremos hasta el día 26 y, si somos la fuerza política más votada pero los números no nos permiten tener un gobierno única y exclusivamente socialista, buscaremos acuerdos y entendimientos con aquellas fuerzas políticas que tengan las mismas directrices que las nuestras, con un programa electoral parecido al nuestro y con cuatro ejes fundamentales que, como le decía, no vamos a renunciar jamás”.

-Pero, ¿quiere o no quiere girar a la izquierda?

“Totalmente. Nosotros queremos mirar a la izquierda. Evidentemente, si no podemos gobernar en solitario y no dan los números, nuestra prioridad es mirar a la izquierda”.

-¿Cree que la ola de Pedro Sánchez llegará a La Laguna?

“Somos bastante cautelosos. Evidentemente, los aires de cola que están soplando en este momento nos dan más fuerza, pero tenemos que ser bastante humildes y seguir trabajando día a día, puerta a puerta para dar a conocer el proyecto que queremos para La Laguna y, sobre todo, esperar a lo que decidan los vecinos. Los datos son los que son. El Partido Socialista ha sido el partido más votado en este municipio y esperemos que el próximo día 26, la ciudadanía quiera apostar también por este proyecto que, como decía antes, es totalmente nuevo y renovado”.

-¿Qué opina de la judicialización en la que se encuentra la vida política en La Laguna? ¿Podría ser un escollo para los pactos?

“En primer lugar, sobre el caso Grúas siempre hemos dicho lo mismo y me voy a reiterar: no somos un partido que juegue a hacer juicios paralelos. Eso sí, hay que exigir que la Justicia sea clara y rotunda en el caso Grúas. Si hay formaciones políticas que han decidido presentar estas denuncias por principios que ellos han entendido que son ilícitos, nosotros lo que trasladamos es que no vamos a entrar en ningún circo mediático”.

-En cuanto al resto de candidatos, ¿qué opinión tiene de José Alberto Díaz (CC), el actual alcalde, que se encuentra imputado por el caso Grúas?

“Igual que nosotros, el alcalde tendrá que ser examinado en las urnas el próximo 26 de mayo, pero creo que también, al estar inmerso en tantas cuestiones que, quizá, denosten a la política hoy en día, debería saber que va a tener muy complicado si pretende llegar a acuerdos con nosotros, al estar imputado”.

-Es decir, el hecho de que Díaz esté investigado judicialmente, ¿condicionaría un pacto del PSOE con Coalición Canaria?

“Efectivamente. Nuestros estatutos dicen que no podemos llegar a entendimientos y acuerdos con aquellos políticos que tienen una imputación abierta”.

-Con lo cual, ¿para que haya un pacto con CC siempre sería sin el actual candidato?

“Primero, vamos a esperar a que se posicionen los vecinos. A partir de ahí, tenemos muy claro que tenemos que mirar a la izquierda y buscar acuerdos donde nosotros entendamos que coincidimos con nuestro proyecto para el municipio”.

-¿Pactaría con Javier Abreu?

“No pongo vetos a nadie. Tenemos un proyecto de gobierno para este municipio y queremos llevarlo a cabo. Queremos contar con todos aquellos que quieran mirar en positivo y, me reitero en que no vamos a poner vetos a nadie”.

-¿Y sobre el líder de la segunda formación política en votos en 2015, Rubens Ascanio?

“Con Rubens Pérez Ascanio tengo una relación fantástica, no de amistad, pero sí de mucha cercanía. Hemos tenido bastante diálogo distendido, donde hemos hablado de las políticas del municipio y con ellos tengo una gran relación. Después de las elecciones, intentaremos encontrarnos para saber si podemos trabajar conjuntamente, cuando éste que le habla sea el candidato más votado del municipio”.

-¿Y sobre Manolo Gómez, el candidato del PP?

“Le he conocido hace escasamente unos días. El trato ha sido cordial. También me trasladó que quería trabajar en positivo para el municipio., pero, evidentemente, representa a un partido que ahora mismo está en las antípodas de lo que es nuestro ideario político”.

¿Condiciona la política nacional los pactos tras el 26-M?

“Todo cabe, evidentemente, pero está claro que tenemos nuestra propia autonomía. Como usted sabe, el partido se rige por unos estatutos, que, a su vez, rigen una vez la asamblea eleve la propuesta. Por lo tanto, serán los militantes y las militantes los que decidan cuál será el futuro del gobierno del municipio de La Laguna. Siempre hemos abierto la puerta a las formaciones de izquierda y en esa línea seguiremos trabajando”.

-¿No volverá a ocurrir como en 2015, cuando el pacto de La Laguna se firmó por intereses ajenos al municipio?

“En el año 2015 contábamos con unos estatutos completamente distintos a los que tenemos ahora. Son unos estatutos que dejan claro cuál es la realidad del partido y que le dan, si cabe, más importancia a la militancia. Y, en ese caso, a los militantes lo que le garantizamos es que, tras votar, miraremos de inmediato a la izquierda”.

-¿Cuenta su formación política con sondeos?

“A día de hoy, no tenemos la liquidez suficiente para hacer una encuesta fiable, pero sí tenemos los sondeos que han realizado otras formaciones políticas. Sin tirar las campanas al vuelo y, sin hacer alardes, las cosas van bien, pero la encuesta más fiable es la del 26 de mayo”.

-¿Es consciente del pésimo estado de las arcas municipales?

“Tenemos claro, desde hace varios meses que lo principal es saber en qué estado están las arcas del Ayuntamiento. Para ello, solicitaremos una auditoría externa, que nada tenga que ver con las gestiones dentro del Ayuntamiento y que, desde fuera, nos detallen cómo está la situación para, a partir de ahí, marcar las prioridades con los fondos que encontremos”.

-¿Cómo se presentaría usted ante la ciudadanía?

“En primer lugar, yo no soy político. No entiendo la política como una profesión. Evidentemente, me encanta este reto. Soy una persona humilde y trabajadora. Procedo de una familia también bastante modesta. Me he hecho a mí mismo y lo que quiero es trabajar por el bien del municipio”.

-¿Y su equipo?

“Están representados los seis distritos del municipio. Son personas totalmente formadas y con conocimiento de la situación que está viviendo esta ciudad y están muy comprometidas con el proyecto socialista”.

-¿Cree que Ángel Víctor Torres será el próximo presidente de Canarias?

“No solamente lo creo, sino que estoy convencido. Es un compañero que puede entenderse con cualquier formación política que siga las líneas de actuación de nuestro proyecto político. Es una persona muy trabajadora y con unos valores que le honran como para ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias”.

Tierno Galván, Saavedra y Sánchez como referentes

El histórico exalcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván; el expresidente del Gobierno de Canarias y exministro, Jerónimo Saavedra, y el actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, son los referentes del candidato socialista a la Alcaldía lagunera, Luis Yeray Gutiérrez. Los tres líderes socialistas miraron mucho hacia la izquierda, mantra que repite respuesta sí, respuesta también, el cabeza visible del proyecto de futuro del partido de la rosa roja en La Laguna. Su último año ha sido duro como secretario local, que se coronó con la ‘huída’ de Mónica Martín y María José Castañeda del grupo municipal, tras abandonar, por decisión de Gutiérrez, el gobierno que compartían con Coalición Canaria. No le tembló el pulso. Curiosamente, se da la circunstancia de que Tierno Galván logró la Alcaldía de Madrid en 1979 tras un pacto con los comunistas y Gutiérrez no se esconde al afirmar que su relación con el cabeza de cartel de Unidas Podemos en Aguere, Rubens Ascanio, es “fantástica”. Podría ser una casualidad del destino y de la siempre convulsa política en Aguere.