Airam Puerta (PSOE) y Gustavo Pérez (CC) se reparten la Alcadía de Güímar

Quince minutos antes que comenzara el Pleno de constitución del Ayuntamiento de Güímar todo hacía indicar que Carmen Luisa Castro (PP) volvería a ostentar el bastón de mando. Dirigentes del PP y de CC, desde fuera y dentro del consistorio, hablaban de que los nacionalistas se iban a abstener por imperativo de la esferas superiores a las municipales. Media hora después, todo cambió ante el asombro de muchos y el jolgorio de la mayoría del auditorio. Airam Puerta se hacía con el bastón de mando, que traspasará a Gustavo Pérez en los dos últimos años de mandato, tras el pacto que no se consumó, según los propios nacionalistas, hasta una hora antes del Pleno.

Cuando Gustavo Pérez, líder del grupo nacionalista local, dio el nombre de Airam Puerta, tras votar los populares y socialistas a sus candidatos (Castro y Puerta), un estruendo se oyó en el salón plenario. Siguieron tres votos más nacionalistas hacia el líder del PSOE y encima se sumó el de Sí se puede. Airam Puerta era proclamado nuevo alcalde de Güímar, desbancando a la popular Carmen Luisa Castro, después de seis años de alcaldesa, tras una moción de censura apoyada por CC al alcalde socialista Rafael Yanes, con quien compartía gobierno y en donde ejercía de concejal de Urbanismo, Airam Puerta.

En 2015, Luisa Castro se ganó el derecho a seguir de alcaldesa tras ganar las elecciones con 8 ediles y apoyarse en los dos de CC para formar gobierno, hasta que a dos meses del 26 de mayo expulsó a los nacionalistas al fichar estos al edil popular Juan Delgado, número 2 en la lista de CC en las recientes elecciones.

El desencuentro entre nacionalistas y populares güimareros acercó a los primeros al PSOE, con quienes tenían prácticamente cerrado el pacto que se tambaleó durante toda la semana ante el acercamiento de estos dos partidos para formar el Gobierno de Canarias. El desencuentro entre Antona y Clavijo el viernes en Las Palmas terminó por dejar libre a Gustavo Pérez para seguir adelante con su plan, aunque no se culminó hasta minutos antes de la sesión plenaria, y sin tener el visto bueno de la dirección insular, al estar pendiente aún pactos en el Cabildo y el propio Gobierno, aun no dado por perdido por CC.

Tal fue la sorpresa de lo sucedido en la constitución del Ayuntamiento, que ni el propio Airam Puerta tenía escrito discurso alguno como alcalde, aunque una vez investido, y tras recordar emocionado que en 1995, con 14 años, estuvo a punto de morir tras un accidente en Palma de Mallorca, agradeció el apoyo valiente y decidido de Gustavo Pérez, “porque hay que gobernar desde Güímar para Güímar y no desde fuera”, para añadir que “no sabía lo que iba a suceder, pero logramos que se centraran en Güímar porque de los 10.000 votantes siete mil querían el cambio, y tenemos que aparcar las diferencias porque eso mejorará el municipio”, dijo.

Gustavo Pérez, por su parte, no confirmó hasta entrada la tarde que será alcalde los dos últimos años del mandato, y confirmó que hubo “reuniones durante la noche del viernes y la mañana del sábado, pero la decisión estaba muy meditada por todo el comité local, el resto de circunstancias (refiriéndose a la dirección insular de CC) pasan a un segundo plano. Este acuerdo con el PSOE es al día de hoy lo mejor que le podía pasar a Güímar”, insistiendo que que la decisión final de aceptar el pacto con el PSOE estuvo pendiente hasta una hora antes de comenzar el Pleno, insistiendo que esa decisión se la trasladó a los órganos superiores de CC.

La letra del pacto

I.- Que ambas formaciones políticas en Güímar, tras negociaciones mantenidas al efecto, han alcanzado un acuerdo para gobernar conjuntamente en el Ayuntamiento de Güímar durante la Legislatura, que se desarrollará entre junio de 2019 y junio de 2023.

Objetivos Generales Prioritarios:Articular un sistema adecuado de conservación y mantenimiento del Polígono Industrial de Güímar, escuchando a todas las partes. Se priorizará la licitación de los contratos de agua, basura, jardines y el resto de servicios de mantenimiento. Priorizar la creación de empleo. Potenciar la actividad agrícola y la comercialización del producto local. Actualizar el Plan General de Ordenación (P.G.O.), entre otros objetivos.

Segunda.- El reparto de la Alcaldía y las diferentes áreas de gobierno será el siguiente: La Alcaldía de Güímar será compartida, por ambas fuerzas políticas, a razón de dos años cada una de ellas. Durante el bienio junio de 2019 a junio de 2021, ostentará el PSOE la Alcaldía. Durante el bienio junio de 2021 a junio de 2023, la ostentará CC.

CC será responsable de las áreas de Comercio, Turismo, Desarrollo Local, Participación Ciudadana, Mayores, Obras y Servicios Municipales. El PSOE llevará Economía y Hacienda, Urbanismo, Servicios Sociales, Deportes, Policía y Seguridad Ciudadana, Sanidad y Medio Ambiente, Recursos Humanos, Fiestas y Protocolo, Patrimonio y Comunicación y Publicidad.

La nueva corporación

El nuevo grupo de gobierno municipal estará conformado por cinco concejales de PSOE, con Airam Puerta , Beatriz Perdomo, Cándido Gómez, Patricia Encinoso y José Miguel Hernández y por cuatro ediles de CC: Gustavo Pérez, Juan Delgado, María Luisa Campos y Haridian Martín. En la oposición quedará el PP con Luisa Castro, Socorro González, Carmen Díaz, Francisco Javier Hernández, Francisco del Rosario y David Román; Raquel Díaz (Cs) y Ruymán Expósito (Sí se puede).

Castro, Díaz, Expósito y Fariña

Carmen Luisa Castro: La ya exacaldesa afirmó que “me esperaba todos los escenarios y tenía tres discursos preparados, al no haber pactos previos, como alcaldesa por minoría, por mayoría y en la oposición. Pensaba que CC se iba a abstener, pero ellos sabrán”.

Raquel Díaz: La nueva concejal de Ciudadanos, que se abstuvo, señaló que “representamos a casi 700 güimareros y vamos a trabajar porque nuestras políticas salgan adelante. Me alegro por Airam; Güímar va a cambiar muchismo porque Güímar grana”.

Ruymán Expósito: El único edil de Sí se puede votó a favor de Airam Puerta y dijo que “·nos hubiera gustado protagonizar nosotros el cambio, pero este voto es la única posibilidad de cambiar Güímar, aunque no esun cheque en blanco a Airam Puerta”.

Félix Fariña: El güimarero consejero insular , se mostró sorprendido del voto de sus compañeros, al pensar que se iban a abstener. Tras el resultado de la votación comentó “esta es la primera pelota de un partido muy largo”, dejando caer algún expediente contra Gustavo Perez, aunque dejó caer que pudo incidir la incertidumbre creada tras lo sucedido un día antes en Las Palmas en el presunto pacto regional.

Juan Delgado

El concejal de Agache, ahora con CC tras abandonar el PP y ser el causante de la expulsión de los dos concejales nacionalistas del gobierno de Castro hace tres meses, se mostró eufórico, aunque tuvo palabras de aliento para sus excompañeros, no tanto para Luisa Castro: “Es una buena persona, pero igual que tiene muchos amigos tan bien tiene muchos enemigos. Lo siento por ella; ya le dije que le iba a ayudar a ser alcaldesa y ahora ahora igual he ayudado a que no lo fuera, pero la gente y los apoyos me han dado la razón”, dijo.

Y confirmó las presiones que ha tenido Gustavo Pérez para apoyar el pacto con el PSOE: “Ha sido valiente y ha pensado en Güímar y no en lo que están arriba, ahora todos tenemos que arroparle”.