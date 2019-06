Airam Puerta tiene el mandato para pactar con CC en Güímar

La salida de Carmen Luisa Castro de la Alcaldía de Güímar está más cerca, a tenor de lo manifestado por Airam Puerta, candidato socialista, tras las reuniones que ha tenido con Gustavo Pérez, candidato de Coalición Canaria, y tras lograr el visto bueno del PSOE a un pacto con los nacioanalistas.

Lo último que se supo ayer, en la fase de negociaciones a tres que se han sucedido desde el 26 de mayo, es que tanto la dirección ejecutiva local como la asamblea de afiliados del PSOE de Güímar, decidieron, el lunes, dar autorización a su secretario general y candidato a la Alcaldía; Airam Puerta, para cerrar y firmar un pacto de gobierno en el municipio con Coalición Canaria (CC).

En palabras de Airam Puerta, “en reunión de la ejecutiva celebrada y la posterior asamblea de afiliados, que se celebró ese mismo día con el carácter de extraordinaria, se acordó autorizar un pacto de gobierno en el municipio teniendo como socio al grupo de Coalición Canaria y recibí así el encargo de intentar que ese pacto de gobierno sea una realidad”.

Los socialistas güimareros no esconden su deseo de formar un gobierno municipal, teniendo como socio a Coalición Canaria, y así dar a Güímar un funcionamiento diferente donde dignidad, ética y transparencia se sumen para tener el mejor acuerdo de gobierno posible y eso pasa, entendemos, por un pacto entre nosotros y CC ”, afirma Puerta.

El propio Airam Puerta trasladó al mediodía de ayer la decisión de la ejecutiva local y de los militantes al secretario insular, Pedro Martín, aunque no quiso desvelar el contenido de la reunión, ni tampoco adelantó las condiciones del posible acuerdo con Coalición Canaria, siquiera si la Alcaldía sería para el PSOE como fuerza con más concejales (5) que su presumible socio (4).

Gustavo Pérez no atendió ayer las llamadas de este periódico, como no lo ha hecho en días pasados, y su acuerdo con el PSOE depende también de las exigencias que le está poniendo el Partido Popular a Coalición Canaria para firmar pactos a otros niveles superiores (Gobierno o Cabildos), por lo que los nacionalistas güimareros pudieran verse forzados a pactar con Luisa Castro (PP), aunque todos hablen de que están libres para pactar en los municipios y de que no hay pactos en cascadas.

Luisa Castro no quiso comentar el posible acuerdo PSOE-CC, aunque dijo “se está hablando de él desde antes de las elecciones; una cosa es un acuerdo y otra que se firme el pacto”, comentó la todavía alcaldesa, al menos hasta el día 15.