Alex Mercurio: “Comenzaron a llamarme maricón incluso antes de saber qué significaba”

Melena rubia o rosada -según se tercie-, bigote y piernas de escándalo. Pensar en Alex Mercurio, una de las estrellas del portal del entretenimiento de DA Media con su espacio Kiosco Rosa, es concebir la definición más empírica que existe de libertad. El tinerfeño, que fusiona un alter ego femenino con su lado masculino, se ha convertido en todo un referente del colectivo LGTBI no solo en el Archipiélago, sino en el mundo. Se define como “una persona honesta, trabajadora, innovadora y descarada” y su naturalidad en redes sociales ayuda a personas perdidas o con miedo dispuestas a ser felices. Una comunidad donde lamentablemente surge algún que otro detractor, ante lo que Alex Mercurio opta por “no gastar ni un poquito de saliva para decirles lo que tienen o no que hacer”.

– ¿Qué supone para ti la celebración del Día del Orgullo LGTBI?

“Actualmente hay muchas muchas ciudades que celebran el Día del Orgullo LGTBI, pero el verdadero y relevante significado de esta fecha es la búsqueda y la lucha de los derechos de estas personas porque somos normales. Con quién nos acostemos, cómo actuemos, cómo vistamos o cómo sintamos no nos diferencia de lo que mucha gente cree que es lo normal“.

– ¿Quién es y cómo surgió Alex Mercurio?

“Alejandro es un gay canario que al cumplir su mayoría de edad tuvo que huir de su isla natal para buscar otros horizontes porque aquí no se sentía realizado ni aceptado en su vida personal y profesional. Fue entonces cuando consiguió crear el personaje de Alex Mercurio, que a día de hoy es la propia persona, mediante el que se liberó de estereotipos y burlas. Ahora soy una persona luchadora, trabajadora y defensora de mis derechos como ser humano”.

– ¿A qué te dedicas actualmente?

“Tengo una tienda de ropa en Santa Cruz de Tenerife, que se llama Flamingos, pincho en discotecas y clubes gays y tengo mi propio canal de YouTube. Además, soy estilista aunque es lo menos que hago últimamente [ríe] y colaboro con revistas y con DIARIO DE AVISOS, junto a mi compañera Esther Gómez, con quien presento la producción semanal de Kiosco Rosa.”

– ¿Cómo ha sido el camino recorrido hasta lograr aceptarte a ti mismo?

“Durante toda mi infancia viví muchos episodios tristes y decepcionantes. Día tras día, era objeto de burlas y humillaciones. De hecho, comenzaron a llamarme maricón incluso antes de saber qué significaba. Afortunadamente, he vivido momentos felices, como todos mis éxitos y logros pero, sobre todo, me siento pleno sabiendo que mi familia y mis amigos me aceptan y respetan tal y cómo soy”.

– ¿Crees que España es un país tolerante?

“Prefiero hablar de personas en cuanto a estos términos se refiere, ya que en España hay personas tolerantes y otras que no lo son, tal y como ocurre en Londres, por ejemplo. Realmente confiaba en que nuestro país era tolerante hasta que Vox apareció en cartelera”.

– ¿Y qué piensas de esta formación política?

“Para mí Vox no tiene ni voz ni voto [ríe]. Me parece una humillación para la sociedad en la que vivimos, pero lo que más asusta son los resultados obtenidos en las últimas elecciones que han llevado a que sus ideas sean parte de nuestra política. Su ideología y pensamientos son propios de la época del franquismo”.

– ¿Qué mensaje le darías a quienes se identifican contigo?

“Se rían, te insulten o te hagan sentir incómodo no te olvides de quién eres y conviértete en quién quieras ser porque es la única forma de ser feliz”.