Aplazados para el martes los partidos de Segunda de este domingo

El CD Tenerife tendrá que aguardar hasta el martes para medirse al CD Lugo en el Anxo Carro, después de que los partidos de LaLiga 1/2/3 que se iban a jugar ayer en horario unificado, se aplazaran tras el fallecimiento del jugador del Extremadura José Antonio Reyes. Este duelo, y los otros seis previstos, se disputarán el martes, día 4 de junio, a las 20:00 horas.

El resto de partidos que afectados son Albacete Balompié-Málaga CF, Cádiz CF-Extremadura UD, Elche CF-RC Deportivo, RCD Mallorca-Granada CF, Real Oviedo-CF Rayo Majadahonda y Real Zaragoza-CD Numancia.

El equipo de Luis César Sampedro, que se desplazó a suelo gallego desde el pasado viernes, deberá alargar su estancia en la península hasta el miércoles. Además ha tenido que variar su plan de trabajo y tanto ayer como hoy entrena en la Ciudad Deportiva del RC Deportivo, en Abegondo. El cuadro deportivista cedió a los blanquiazules el uso de sus instalaciones. Además, la expedición tinerfeña ha montado su cuartel de operaciones en La Coruña.

En peor situación quedaron los 400 seguidores que iban a acompañar esta noche a los blanquiazules en el estadio Anxo Carro. Cientos de aficionados birrias se vieron perjudicados por esta modificación, por lo que la mayoría no podrán presenciar el partido por motivos laborales, perdiendo de esta manera gran parte del dinero que invirtieron en el desplazamiento.

La agencia de viajes que organizó el viaje de muchos seguidores, hizo gestiones para que recuperasen parte del dinero ya pagado. Las compañías aéreas se negaron a devolver ni un céntimo, mientras que los hinchas sí que recuperarán el dinero de los servicios terrestres, mientras que el hotel solo se quedará con el depósito. Esta agencia también ofreció la alternativa de nuevos vuelos, pero el precio se incrementaba unos 103 euros más con respecto a lo ya pagado, por lo que los clientes decidieron quedarse no viajar. Fue el propio Tenerife el que animó a sus incondicionales a no iniciar el viaje: “El CD Tenerife no es ajeno a los contratiempos causados a los aficionados blanquiazules, que tenían previsto acudir al Estadio Ángel Carro este domingo, día 2 de junio, a presenciar en directo el #LugoTenerife. Aquellos hinchas tinerfeñistas, que tenían previsto desplazarse este mismo domingo desde Tenerife o desde otros puntos a Lugo para presenciar el citado encuentro, no emprendan el viaje, debido al referido aplazamiento”.

Cabe recordar que el CD Tenerife financió la compra de 400 localidades en el feudo lucense para no estar solo en el determinante partido ante el club gallego.