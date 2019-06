Bermejo: “No me da vértigo”

Álex Bermejo, primer refuerzo blanquiazul para la temporada 2019/2020, aterrizó en la Isla a primera hora de la tarde de ayer. Viajó a la Isla para formalizar su relación contractual con la entidad y para pasar en la mañana de hoy el pertinente reconocimiento médico. “No me da vértigo”, dijo el centrocampista catalán a los medios de comunicación en referencia a su fichaje por el representativo blanquiazul y por el salto de categoría que da.

“Es un proyecto ilusionante. No me da vértigo. Tenía muchas ganas de dar el salto al fútbol profesional”, aseguró el excomponente de la cantera del Espanyol, quien fue recibido en el aeropuerto Tenerife Norte por el componente del área deportiva de la entidad y excapitán blanquiazul, Toño Hernández.

A pesar de que no conoce el proyecto deportivo del que formará parte, Bermejo está convencido de que “vamos todos juntos a por todas en búsqueda de hacer un gran año. Mi mensaje para la afición es que iremos juntos y será un gran año”.

Admitió que tuvo sobre la mesa ofrecimientos de otros equipos que quisieron ficharlo. “He tenido más ofertas, tanto de España como del extranjero, pero finalmente me he decidido por el Tenerife”, destacó.

Luego relató cómo llegó a cerrar el acuerdo que lo vincula con el equipo insular: “Contactaron conmigo hace tres meses. Estuvieron negociando bastante tiempo, pero yo tenía muchas ganas de dar el salto al fútbol profesional. Creo que Tenerife es un buen sitio para mi crecimiento. No me lo pensé desde el primer momento. Hemos estado esperando a ver qué pasaba este curso. En el partido contra el Lugo, estaba con los nervios a flor de piel. La victoria del Oviedo frente al Rayo Majadahonda me dio una alegría. Cuando se salvó, le dije a Víctor (Moreno) que para adelante”.

Como manda el protocolo no escrito, se definió como futbolista. Aseguró que le gusta jugar de centrocampista ofensivo, “jugando con mis compañeros y llegando al área, con gran protagonismo de balón. Aportaré trabajo y energía”, afirmó.

Este miércoles, a las 09:30 horas, completará el reconocimiento médico en Hospiten Rambla, para luego proseguir con sus vacaciones hasta que le toque incorporarse al trabajo en la pretemporada blanquiazul.