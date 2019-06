Carlos Ruiz: “El año que viene tenemos que cambiar todo. No podemos plantearnos objetivos a largo plazo”

Carlos Ruiz atendió en la mañana de hoy a los medios de comunicación. La suya es la primera renovación que lleva a cabo la dirección deportiva blanquiazul de cara a la temporada venidera. El defensa central estará un año más ligado a la disciplina blanquiazul. El andaluz aseguró que no pueden hacer planes de futuro, a menos que se quiera repetir los errores de esta temporada y que condenaron el proyecto que concluyó ayer con la victoria ante el Zaragoza. “El año que viene tenemos que cambiar todo. No podemos plantearnos objetivos a largo plazo. Tenemos que vivir el día a día. Los que tenemos experiencia seguro que lo de este año nos servirá de mucho”, afirmó.

Sobre la campaña recién finalizada, el capitán aseveró que “llegamos a buen puerto después una temporada durísima. Todos teníamos la esperanza de estar en los puestos áltos, pero no hemos sido capaces de encadenar resultados positivos. Fue clave cambiar el chip y pasar de pensar de estar en los puestos altos a pensar en la permanencia”.

También se refirió a la despedida que ayer se le brindó tanto a Cámara como a Jorge, quienes no estarán en el próximo proyecto deportivo. Del lateral recordó que llegó el mismo verano a la Isla y que le une una gran amistad. “Aitor, Cámara y yo hemos vivido aquí momentos inolvidables. Hemos creado una amistad que va a durar toda la vida. Lo de ayer fue muy emotivo y era inevitable que se cayeran las lagrimas. Se merecía la despedida que tuvo”, dijo. También habló de su compañero en el centro de la zaga: “A Jorge lo hemos visto evolucionar de una manera espectacular, pero no ha tocado techo. Estoy orgulloso de él. Es una persona humilde que trabaja mucho y eso es un valor que no todos los futbolistas que suben a primera tienen”, concluyó.