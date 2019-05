CC activa el ventilador mientras se asoma al abismo de la oposición

Justo cuando Coalición Canaria (CC) se asoma al abismo de pasar al ostracismo político, el ventilador de los rumores intencionados, allí donde se tira de chismografía para que se extienda cuanto más mejor, se acelera considerablemente en el Archipiélago, siendo su mejor exponente las noticias falsas surgidas ayer sobre una supuesta imputación del secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres, indiscutible vencedor de las pasadas elecciones autonómicas.

Dado lo burdo de la artimaña, por cuanto el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria lo que ha decidido es investigar una denuncia de CC contra la gestión del área de Deportes del Cabildo de dicha isla, pero en ningún caso citar como investigado a Torres, el objetivo resulta evidente: minimizar los efectos de la delicada situación de Fernando Clavijo (CC), imputado por un caso como el de las grúas laguneras, donde la Fiscalía Anticorrupción ve numerosos indicios delictivos, tanto en su gestión como en la de otros, como su sucesor en la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz, también de Coalición.

Tanto interés es comprensible, por cuanto Clavijo necesita que Ciudadanos (cuyos dos diputados regionales electos son imprescindibles para que continúe en la Presidencia de Canarias) levante su veto a pactar con candidatos imputados. Ayer mismo, Clavijo se tomó un café con la líder regional de Cs, Vidina Espina, en el Hotel Iberia de la capital grancanaria, pero no salió de la cita contento, dado que ese veto es inamovible, como insisten una y otra vez desde la formación naranja.

Otra de las porquerías que ayer esparció el ventilador fue, precisamente, un supuesto acuerdo de Ciudadanos con Coalición que no existe. Es más, Espino también se vio ayer con Román Rodríguez (Nueva Canarias) en el mismo establecimiento hotelero, como hizo igualmente el día anterior con el ya citado Torres (PSOE). Es decir, que Ciudadanos habla con todas las partes, y sigue sin descartar ni la opción del PSOE ni la de CC, a tal punto que será el próximo lunes cuando se constituya formalmente su comisión para negociar estos pactos.

En cuanto al abismo al que se asoma Coalición Canaria tras más de cinco lustros en el poder, no puede ser más preocupante para una formación cuya razón de ser radica, precisamente, en tener mando en plaza, dado que las cuestiones ideológicas son secundarias en un partido que es más regionalista que nacionalista, y donde cohabitan fuerzas de izquierdas, como Asamblea Majorera, con conservadores de derechas, como la propia ATI.

En caso de prosperar un pacto de los socialistas con el Partido Popular y/o con Ciudadanos, CC podría pasar a la oposición en las principales instituciones de toda Canarias, con la excepción de Lanzarote, en cuyo Cabildo parece claro el acuerdo de los coalicioneros con el PP. Todo lo contrario de Fuerteventura, donde ya está fuera del Gobierno de Puerto del Rosario y va camino del mismo sino en el Cabildo majorero, al estar muy cerca de cerrarse un acuerdo entre PSOE, Nueva Canarias y Podemos.

Abisal

Pero el abismo se torna abisal en la provincia tinerfeña. No son pocos los que dan por segura una moción de censura en el Cabildo de La Palma, donde PSOE y PP se entienden con independencia de lo que ocurra con sus respectivas directivas regionales. En El Hierro, los socios de CC, la AHI, están inmersos en la peor crisis de su historia tras perder cerca de la mitad de su anterior respaldo electoral y, por ende, el Cabildo herreño, donde pactarán los socialistas con la plancha de David Cabrera, justo una escisión de AHI provocada por la resistencia de Belén Allende a ceder el control de dicho partido.

Es Tenerife lo que más duele a Coalición por motivos más que conocidos. Con La Laguna a punto de sumarse al cambio y a la regeneración política de las Islas, ayer mismo Pedro Martín (PSOE) no descartaba una moción de censura junto al PP en el Cabildo, mientras que José Manuel Bermúdez necesita tanto de los votos populares como de los de Cs para evitar que Patricia Hernández (PSOE) sea la primera alcaldesa en la historia de la capital tinerfeña.

Pero mientras Ciudadanos sigue deshojando la margarita, el PP no tiene prisa alguna. La dirección regional tiene plenos poderes para los pactos locales, y para ello constituirá un Comité para la Gobernabilidad el próximo lunes. Un día después, el martes, su líder canario, Asier Antona, se verá en Madrid con el nacional, Pablo Casado. La consigna es clara: si Antona no quiere interferencias estatales, que tenga en cuenta que sus compañeros en Madrid, Castilla-León, Navarra, Murcia, Aragón y las ciudades autónomas atraviesan por su misma situación. A este respecto, más que un problema de incompatibilidades entre los acuerdos de las distintas comunidades, se trata de afinar la sincronía de los mismos.

Así que, tras este fin de semana (en el que no se descarta que se siga lanzando porquería al ventilador), el lunes comienza la ronda formal de contactos por parte del ganador de las elecciones: Ángel Víctor Torres.