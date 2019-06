CC le ofreció un pacto a Primero Arico para ‘repartirse’ la Alcaldía de Arico

Juan José Armas, cabeza de cartel electoral de Coalición Canaria en Arico, desveló ayer, en una carta enviada a Sebastián Martín, concejal electo de Primero Arico, que le había ofrecido un pacto para repartirse la Alcaldía, con dos años de mandato para cada partido, sin que en ningún momento nombre al PP (2 ediles), fundamental en este caso para la mayoría. Un pacto que no llegó a fraguar al decidirse la formación de exmiembros de Sí se puede, que sacó dos concejales el 26M (Sebastián Martín y Víctor Jorge García), formar gobierno con el partido ganador (5 ediles), el PSOE de la hoy secretaria del Senado, Olivia Delgado.

Ese pacto se presentó el domingo por la mañana, justo un día después, según Juan José Armas, de la fecha prevista para que Coalición Canaria y Primero Arico se sentaran a hablar de las áreas de cada formación: “nosotros nos reunimos con él (Sebastián Martín) y consesuamos el programa, pero nos desconvocó a la reunión del sábado”, señala el primer teniente alcalde en funciones, y líder de los nacionalistas tras no presentarse Elena Fumero.

Sebastián Martín no respondió ayer a las llamadas de este periódico para conocer su opinión al respecto.

Esta es la carta que Armas envió a Martín: “A pesar de las formas que han tenido en la negociación del pacto que creo que no han sido las más éticas y elegantes quiero manifestarte que como no nos permitistes hacerte una oferta de distribución de áreas: Nuestra oferta era casi las mismas áreas que al parecer tienes ahora más la Alcaldía compartida dos años. Yo los dos primeros y tú los dos últimos. Creo que hubiera sido un buen acuerdo. Personalmente creo que se precipitaron pero cada uno es libre dentro de su organización de hacer lo que querían. Pero creo que las formas de hacerlo no fueron las más correctas. Esta información se la estoy dando de la misma forma a aquellas personas de tu organización y votantes tuyos que me piden explicaciones de porque no llegamos a un acuerdo. Y simplemente les estoy diciendo que no nos dieron ni la opción de ofertar. Espero que todo vaya bien pero lo que manifestábamos todos de que aquí o en Madrid va a cabrear mucho a nuestros vecinos. Porque tener una alcaldesa en Madrid la mayoría del tiempo es de Vergüenza. Siempre preparado para el diálogo, sabes de mi talante. Un saludo”.

El PSOE permite el ‘doblete’ en casos excepcionales

¿Puede Olivia Delgado ser senadora y alcaldesa? Esa es la pregunta que muchos se hicieron antes de las elecciones y mantienen aún, pese a la insistencia de la próxima alcaldesa de Arico en manifestar en que no hay incompatibilidad, como recordó tras ser elegida senadora el 28 de abril -y luego secretaria de la Cámara Alta- y mantiene tras firmar el domingo el pacto que le llevará el día 15 de nuevo a la Alcaldía.

¿Y qué dicen los estatutos del PSOE sobre la posibilidad de contabilizar dos cargos? En el capítulo III de las incompatibilidades, el artículo 557 dice sobre incompatibilidad de cargos públicos y orgánicos.(…) No podrán desempeñar simultáneamente más de un cargo institucional o público de elección directa (excepto los inherentes o derivados de la función principal), salvo que exista un informe motivado desde la Comisión Ejecutiva regional para casos excepcionales, siendo la Comisión Ejecutiva Federal la que adoptará la decisión definitiva.