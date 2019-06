Damián Pérez: “La autopista nos ha dejado muy lejos”

Damián Pérez Viera llegó a la política desde la docencia, donde impartió magisterio con la misma modestia y templanza que dirige el Ayuntamiento de Fasnia, en donde volverá a tener el bastón de mando por tercer mandato consecutivo y con mayoría absoluta, desbancando a Pedro Hernández Tejera, quien gobernara el municipio durante 23 años.

-No tenía usted muchas ganas de presentarse a la reelección, pero finalmente lo hizo, ¿tal vez por qué se presentaban Pedro Hernández y Germán García juntos?

“Antes que nada tengo que agradecer a los vecinos la confianza que han vuelto a depositar en mí. Los motivos de que me presentara no solo son porque lo hicieran Pedro Hernández y Germán García en el mismo partido, porque ni soy tan importante ni ellos tampoco lo son. Es verdad que estaba un poco quemado con los proyectos que no salían y ahora espero sacarlos adelante, como ese proyecto del cine, ese es el gran motivo de que decidiera a presentarme”.

-Y se ha presentado con muchas bajas en sus filas.

“Ahora en este mandato se nos han ido cuatro, casi todos por motivos de trabajo, como han sido Domingo González, Juan José Rodríguez, Hipólito Tejera y Borja, y tengo que estarles muy agradecidos al enorme trabajo que han hecho”.

-Esto da a entender que vivir de la política en un pueblo pequeño es casi imposible.

“En mi caso yo cobro de la Consejería de Educación. Es verdad que los ayuntamientos dependiendo del número de habitantes, como en nuestro caso, solo dos pueden cobrar excedencia total y otro al 75%. Es difícil que alguien quiera dedicarse a la política así, de trabajar por lo demás y acumular problemas que no son suyos y apenas poder cobrar”.

-¿Ahora que se habla tanto de la España vacía se puede decir que Fasnia está en ese tránsito?

“Ahora mismo estamos en menos de tres mil habitantes y yo siempre he dicho que la autopista nos ha dejado muy lejos. Casi lo mismo que ha sucedido en Arico y en Granadilla casco, por ejemplo. Se han ido perdiendo servicios, como sanidad, transportes, colegios, porque todo se mira por rentabilidad y cualquier pareja joven duda en crear sus hijos en esas condiciones y comienza a desplazarse a otros municipios. Esa ha sido nuestra pelea durante los últimos ocho años y por mucho que uno demande no llegan las ayudas para favorecer a ese tipo de servicios y tratar que la gente pueda vivir en el sitio donde nació”.

-¿Y por dónde pasa el futuro de Fasnia, por el turismo como en casi todos los municipios?

“Costa no tenemos mucho, apenas tres kilómetros y dos núcleos como Los Roques y Las Eras, que están bien desarrolladas y tienen zonas de baño, pendientes de proyectos con Tenerife y el Mar. En Los Roques tenemos tres zonas, el arreglo de la playa de abrigo, la eliminación de la piscina de los apartamentos Bahía y hacer un túnel que lo una al roque, aunque nadie garantiza que ese roque sea seguro. La idea que tiene Costas es alejar a la gente de esa zona, aunque perdería todo su encanto, con ese proyecto cerca del Poseidón. Esas son las zonas de expansión turística, aunque no podemos olvidar el turismo rural y el senderismo”.

-¿Cuántas casas vacías hay en Fasnia?

“No sé decirte cuantas, pero son muchísimas, como hemos comprobado durante la campaña electoral. A pesar de la crisis económica mucha gente no volvió al campo y podemos ver no solo casas vacías sino también huertas abandonadas”.

-Estamos a la espera de conocer la composición del Cabildo y Gobierno de Canarias. ¿Cree usted que a Fasnia le iría mejor con los socialistas gobernando?

“A mi no me duelen prendas en reconocer el trabajo de algunos consejeros de Coalición Canaria con Fasnia, pero está claro que, igual por el talante de uno, que es poco exigente, no hemos sacado adelante algunos proyectos, y espero que después del día 15, sea verdad eso de que si tocas en la puerta de un compañero de partido, esa puerta se abre un poco más”.