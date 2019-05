Dani Hernández: “Hay que salvarse de la manera más rápida”

El guardameta blanquiazul Dani Hernández repasó la última hora del CD Tenerife en la previa al choque de mañana, a partir de las 19.00 horas, ante el Lugo en el Anxo Carro. El venezolano tiene claro que la salvación hay que lograrla “de la manera más rápida”. Además, reconoció que está siendo una temporada “muy dura, por lo que tenemos que volver de Lugo con el objetivo cumplido, y llegar a la última jornada con los deberes hechos”.

Uno de los lastres que viene arrastrando el representativo a lo largo del curso es la facilidad con la que encaja goles en su portería, ya que en las últimas 15 jornadas el Tenerife no ha sido capaz de dejar su portería a cero. Dani Hernández reconoce que encajan mucho, aunque no le importa si el equipo suma los tres puntos. “Es evidente que si no te hacen gol aseguras un punto.

Llevamos muchos partidos seguidos recibiendo goles y eso lastra mucho. Queremos romper esa estadística, pero si ganamos 3-4 nos vendremos igual de felices. Hay que hacer un gol más que ellos”.

Dani tuvo unas palabras hacia el capitán Suso Santana, que no volverá a jugar hasta la próxima temporada tras un golpe en el rostro. “Nadie puede decir que no da la cara por el equipo. Él siente estos colores y es un ejemplo como capitán para todos nosotros. Lo vimos en el descanso, tenía la cara hundida, pero no quería abandonar. Incluso no quería operarse para seguir ayudándonos”.

Por último, el venezolano valoró al rival que tendrá mañana enfrente en el Anxo Carro de Lugo: “Se trata de un rival directo y tendremos que competir bien. Lo hemos visto durante el año y esta semana especialmente. Será un equipo complicado, con dinámicas no buenas, pero está mejorando y querrá finiquitar la permanencia esta jornada ante sus aficionados.”

Uros Racic, la principal novedad

El CD Tenerife afrontará la visita al CD Lugo con la siguiente convocatoria: Luis Pérez, Héctor, Camille, Alberto, Milla, Isma López, Malbasic, Tyronne, Racic, Galván, Carlos Ruiz, Mauro dos Santos, Montañés, Coniglio, Undabarrena, Nano, Cámara, Naranjo y Dani Hernández.

Aitor Sanz viaja con el equipo a Lugo

El cuerpo técnico decidió que también forme parte de la expedición blanquiazul el segundo capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, quien se encuentra en la recta final de su proceso de recuperación. La última vez que el mediocentro madrileño se vestía de corto fue contra el Real Oviedo, en la temporada 2017-2018. Fue en el Heliodoro Rodríguez López el 9 de marzo de 2018, con victoria tinerfeña por 3-1. El choque de mañana ante el Lugo es clave para lograr la ansiada permanencia. Luis César Sampedro quiere hacer grupo con la presencia de Aitor Sanz, uno de los jefes del vestuario blanquiazul. Será la primera vez esta temporada que el madrileño viaje con sus compañeros a tierras peninsulares.

Eloy Jiménez: “Es uno de los partidos más importantes en la historia del Lugo”

Eloy Jiménez, entrenador del CD Lugo y exjugador de la UD Las Palmas, concedió que el encuentro de mañana frente al CD Tenerife es “uno de los más importantes de la historia del club, y por ello sigo haciendo un llamamiento a que todo el mundo nos apoye. Si queremos seguir disfrutando del fútbol profesional, tenemos que venir todos a morir al estadio”, dijo el técnico lucense en su comparecencia previa al choque. El papel del público, al igual que sucedió en el compromiso ante el Deportivo, será vital, a juicio de Eloy: “Para sacar la situación ya dije que era muy importante la afición. Ya hemos visto que no hay entradas”.