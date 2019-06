El Ayuntamiento de La Laguna trabaja a la vez en los presupuestos de este 2019 y del próximo 2020

El nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE-Unidas se puede-Avante) se ha encontrado a su llegada al Consistorio que “el presupuesto de 2019 no se encontraba ni tan siquiera iniciado, no había absolutamente nada hecho”, afirmó al respecto el recién estrenado alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE).

Por ello, “no solamente hemos dado la orden a los servicios económicos de que se inicien los trabajos de esos presupuestos, sino que, a la par, hemos empezado a gestionar los de 2020, para anticiparnos, porque a estas fechas los que se tendrían que estar gestionando son los de 2020”, añadió Gutiérrez.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de La Laguna trabaja en la actualidad con los presupuestos prorrogados de 2018, “lo que implica que de manera inmediata he tenido que solicitar a los funcionarios de este Ayuntamiento que se pongan a trabajar en los presupuestos de 2019, que queremos tenerlos lo antes posible, no más allá de septiembre”, apuntó el alcalde.

Luis Yeray Gutiérrez reconoció que, a estas alturas del ejercicio, poco se va a poder cambiar o innovar en las cuentas de este año, pero “para el presupuesto de 2020 ya le he traslado a los funcionarios que nosotros queremos aumentar partidas en lo que son las políticas sociales que queremos implantar en el municipio y, sobre todo, en aquellas acciones que requieran más inversión económica”.

“La situación ahora mismo de las arcas del Ayuntamiento nos ha traído por el camino de la amargura -explicó el alcalde-, hemos tenido que hacer diferentes ajustes, para no tener que suspender ningún tipo de acción que estuviera comprometida con los vecinos, no solo con la Concejalía de Fiestas, sino también la de Servicios Sociales, que para nosotros es una prioridad, y también está Cultura, Desarrollo Rural, Comercio… todas las concejalías estaban en una situación bastante crítica y nosotros vamos a intentar, desde la buena gestión, no paralizar el Ayuntamiento y el municipio y darle un empuje, con cabeza, donde podamos hacer modificaciones”.

Subvenciones a ONGs

En esta línea, el primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, afirmó ayer, tras un primer encuentro con ONGs y colectivos sociales del municipio, que al llegar al área han encontrado que “sin presupuesto de 2019 aprobado, el pago de estas subvenciones comprometidas no se podía ejecutar, poniendo en serio riesgo el desarrollo y supervivencia de algunos de estos proyectos”. El edil lagunero añadió, en un comunicado, que “el primer día que llegamos al área fuimos advertidos de esta problemática y desde ese momento nos hemos coordinado con el resto de áreas del Ayuntamiento, especialmente la de Hacienda, para buscar una solución eficaz”.

Este retraso en la aprobación de los presupuestos y del Plan Estratégico de Subvenciones repercute en el abono de las ayudas, que “esperamos que se produzca lo antes posible y coordinadamente con el resto de áreas”, apuntó al respecto.

“La mala gestión política no puede repercutir sobre estas entidades que están llegando donde no podemos llegar”, consideró Ascanio. Por ello, “aunque no haya sido responsabilidad nuestra, pedimos disculpas en nombre del Consistorio por el perjuicio que puede suponer el retraso que habrá en el pago de estas subvenciones en proyectos que ya se están desarrollando”, manifestó.

Asimismo, destacó la voluntad del nuevo Gobierno municipal de mantener y reforzar las líneas de subvención, tanto competitivas como nominativas.