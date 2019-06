El pacto de progreso de La Laguna desbanca a CC tras 26 años en el poder

El pacto de progreso de La Laguna convirtió ayer a Luis Yeray Gutiérrez, del Partido Socialista, en el nuevo alcalde de la Ciudad de los Adelantados, gracias a los siete votos de su partido y a los siete que suman Unidas se Puede y Avante, 14 en total, poniendo fin así a 26 años de gobiernos ininterrumpidos de Coalición Canaria (CC) al frente de la Corporación municipal.

El candidato socialista logró el bastón de mando tras una votación pública por llamamiento de cada uno de los concejales que ayer tomaron posesión, y en la que el Partido Popular (PP), con Manolo Gómez a la cabeza, se abstuvo y CC y Ciudadanos (Cs) votaron a sus respectivos candidatos, José Alberto Díaz y Juan Antonio Molina.

El nuevo alcalde de La Laguna celebró que los ciudadanos otorgaran el pasado 26 de mayo la confianza suficiente a las fuerzas progresistas para iniciar un cambio en el municipio. “Aprovecho hoy (ayer para el lector) para anunciar mi primera medida como alcalde: la reducción de las retribuciones de los cargos electos de esta nueva Corporación”, señaló Gutiérrez, para quien esta medida no constituye un “gesto”, sino el comienzo de un proyecto político “transformador”. Gutiérrez tuvo palabras, justo al inicio de su primer discurso como alcalde, para el histórico pintor y socialista lagunero Pedro González, que ostentó el bastón de mando en la Ciudad de los Adelantados entre 1979 y 1987, es decir, su primer alcalde democrático. Gutiérrez, en un discurso muy próximo a los problemas de la ciudadanía, añadió que será “sensible” con los más débiles y estará comprometido con los derechos de los vecinos y contra “cualquier atisbo” de corrupción. Hay que recordar que el alcalde saliente, el nacionalista José Alberto Díaz, está imputado en el caso Grúas, al igual que el actual presidente en funciones del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el exportavoz nacionalista en el Consistorio, Antonio Pérez-Godiño.

El alcalde saliente pidió expresamente ser él mismo el que entregara el bastón de mando a su sucesor, un gesto que corresponde, según el protocolo, al presidente de la mesa de edad, en este caso el concejal electo y miembro del equipo de gobierno Santiago Pérez (Avante La Laguna), quien cedió ante tal solicitud.

Precisamente, el exalcalde José Alberto Díaz afirmó, tras la conclusión del pleno constituyente, que “somos la fuerza más votada, estamos legitimados y, por lo tanto, pasamos a la oposición con el mismo nivel, intensidad y cariño con el que vamos a trabajar y, sobre todo, con el mismo respeto”. En ese momento, el nacionalista precisó que “no puede ser que algunos que son ahora miembros del Gobierno pidan a la oposición lo que ellos no han hecho, que es que haya una oposición constructiva, y resulta curioso y es eso lo que me resulta antidemocrático y chocante”.

En lo que respecta al pacto y sobre si eran conscientes de que iban a pasar a la oposición, el ex máximo mandatario enfatizó que “el mejor pacto para La Laguna era y sigue siendo el Partido Socialista y Coalición Canaria. Son las dos únicas fuerzas políticas que han tenido respaldo y han incrementado su representación, y justo se ha hecho un pacto con partidos que han sido derrotados en sus políticas, como Unidas se puede o Avante y, por lo tanto, no creo que sea un pacto bueno para La Laguna”.

Sobre sus emociones en un día como el de ayer, Díaz afirmó que “yo no vivo de la política, soy abogado. Me vuelvo a mi despacho y voy a ejercer las labores de oposición”. Al ser cuestionado por si tenía pensado seguir al frente del grupo municipal de CC en el Ayuntamiento lagunero, José Alberto Díaz dijo que “por supuesto, ayer tuve Ejecutiva y puse, evidentemente, la valoración de las intentonas que se ejercieron para poder hacer un pacto estable, potente y de interés para los laguneros y, al mismo tiempo, se me refrendó como portavoz de la oposición y, por lo tanto, voy a estar ahí”. Y concluyó: “Yo estoy en un proyecto político”.

El portavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio, apeló al “cambio colectivo” que manifestó “casi el 70%” de los votantes de La Laguna, que ayer asumía con “seriedad y responsabilidad”, con emoción y hasta recordando a Salvador Allende, con un discurso que adaptó ligeramente para la causa lagunera. Otro de los grandes protagonistas de la jornada, además del alcalde, Luis Yeray Gutiérrez y de Rubens Ascanio, fue Santiago Pérez. El portavoz de Avante La Laguna y próximo concejal de Ordenación del Territorio, cuyo principal objetivo será la redacción en el próximo mandato del Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna, reconoció que le hubiese gustado entregar el bastón de mando a Gutiérrez, porque ver 20 años después a un socialista en la Alcaldía era como si por fin se conformara aquel Gobierno de orientación progresista que él quiso formar en 1999, cuando ganó las elecciones con 13 concejales y no pudo porque CC y el PP se lo impidieron y convirtieron en alcaldesa a Ana Oramas. “Es una satisfacción entregarte el testigo de una larga tradición socialista y lagunera”, le dijo Pérez a Gutiérrez, olvidando su particular calvario en las filas del PSOE, que abandonó en 2011.

Justo después de que los tres portavoces del grupo de gobierno, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, Rubens Ascanio y Santiago Pérez, se asomaran al balcón del Consistorio con el bastón de mando para saludar a los que aguardaban tal momento en la plaza del Adelantado, abandonaban el Ayuntamiento los 9 concejales nacionalistas, intentando pasar desapercibidos. Entres los cánticos escuchados de los allí presentes en ese momento: “¡Sí se puede, sí se puede!” y “Adiós con el corazón, que con el alma no puedo”, parafraseando la famosa canción, uno de los temas preferidos de las tunas laguneras.

Al concluir todas las celebraciones en la plaza del Adelantado, los concejales socialistas, más el portavoz de Cs, Juan Antonio Molina, y el líder del PP en La Laguna, Manolo Gómez, acudieron al Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna; lo hicieron previamente los concejales de Coalición Canaria.

Todos los partidos políticos fueron recibidos en los soportales del Real Santuario por el esclavo mayor, Francisco Doblas y miembros de su junta de gobierno y por el rector, Daniel Padilla.

En el interior, el esclavo mayor agradeció al equipo de gobierno saliente la predisposición que han tenido en su mandato y al resto de los partidos su predisposición, cercanía y colaboración en este nuevo Gobierno, y felicitó al nuevo alcalde de la ciudad por su reciente nombramiento.