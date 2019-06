El PSOE y la ACP se comprometen a cogobernar con la ciudadanía en el Puerto de la Cruz

Voluntad de hacer equipo y cooperar, de empezar bien y con un objetivo primordial: cogobernar con la ciudadanía y “devolverle” el Ayuntamiento. Esas son las bases sobre las que se asentó el proceso de diálogo y negociación entre el Partido Socialista (PSOE) y la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) que tuvo como culminación un acuerdo de gobierno que ambos presentarán hoy a sus militantes para que lo aprueben o hagan sugerencias que estimen oportunas.

En el caso de los socialistas, la consulta con la militancia comenzó anoche, cuando expuso el estado de la negociación mientras que hoy se procederá a la votación.

Los dos cabezas de lista Marco González (PSOE) y David Hernández (ACP) coinciden en destacar que desde el principio “ha habido absoluta sintonía entre ambos, no ha sido una negociación, sino sentarse y ver lo que el municipio necesita”.

El organigrama no tendrá grandes diferencias con el actual. Será un gobierno de once concejales pero en principio no estarán todos liberados y el coste será menor “porque así nos comprometimos los dos partidos en nuestros programas electorales”. De hecho, no era uno de los puntos negociables.

En términos generales, los vecinos no notarán grandes cambios en cuanto a la estructura municipal “pero sí en lo que respecta a la manera de funcionar del grupo de gobierno”, ya que lo primero que pactaron es la cercanía con la ciudadanía. Tanto González como Hernández se reafirman en esto último: “el pacto del progreso es devolverle el Ayuntamiento a la gente y eso lo teníamos claro desde el comienzo”. Por eso, el programa de gobierno se dará a conocer “desde el minuto uno”.

Los dos partidos tenían claro que venían de un gobierno “desestructurado” y en ningún caso quieren arriesgarse a que esta situación se repita. “Para ello, era importante aclarar todo antes de tomar posesión y no tener ninguna prisa en la negociación, con una planificación de los encuentros y una temática que se han cumplido y centrándonos en consensuar los programas”.