Examinan la radiactividad presente en varias especies de algas que llegan a Canarias

Investigadores del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) publicaban hace unos meses un artículo de investigación en la reconocida revista internacional Science of the Total Environment, mediante el que examinan la radiactividad natural presente en varias algas que llegan a las costas del Archipiélago.

De hecho, el estudio denominado Natural radioactivity in algae arrivals on the Canary coast and dosimetry assessment fue aprobado para su divulgación en el citado medio.

Los científicos de la ULPGC desarrollaron una caracterización radiológica de cinco especies de algas marinas recolectadas en la orilla de la Playa de Las Canteras, en la isla de Gran Canaria: Cymopolia barbata (algas verdes), Lobophora variegata, Sargassum vulgare, Dictyota dichotoma (algas pardas) y Haliptilon virgatum (algas rojas).

Se determinó el poder de acumulación de diversos radionúclidos naturales (U-238, U-235, U-234, Po-210, Th-234, Ra-226, Pb-210, Th-228, Ra-224, K-40 y Be-7) por parte estas especies.

El empleo de algas silvestres y de cultivo en la alimentación está en auge y los investigadores pretenden, con ello, demostrar su concentración radiológica en las Islas.