Güímar, abierto a cualquier escenario tras no confirmarse aún pacto alguno

En Güímar, a escasas horas de que de comienzo el Pleno de constitución de la nueva corporación (2019-2023), todo es posible, al menos ese es el sentido de las repuestas que dan las tres fuerzas protagonistas del que puede ser nuevo gobierno municipal.

Ninguna fuerza (PP, PSOE, CC) sacó mayoría absoluta y se ven abocados a firmar un pacto a dos para poder gobernar, sin que los concejales de Sí se puede y Ciudadanos sean decisivos en la suma para crear mayorías.

Todo estaba encaminado inicialmente a un pacto entre nacionalistas y socialistas, dado que ambos candidatos, Gustavo Pérez y Airam Puerta, no han ocultado su interés en llegar a un acuerdo para desbancar a Carmen Luisa Castro de la Alcaldía, la misma, por cierto, que echó a los socialistas y nacionalistas de sus gobiernos en 203 (moción de censura contra Rafael Yanes, apoyada por CC y AxG) y hace dos meses cuando destituyó a los dos ediles nacionalistas.

Luisa Castro tuvo que pactar hace cuatro años con los nacionalistas al quedarse a 27 votos de la mayoría absoluta y lo hizo “a las once de la noche del día anterior de la constitución del ayuntamiento”, recuerda la actual alcaldesa, como dando a entender que hasta las once de la mañana de hoy “todo es posible”, dado que no se ha filtrado ningún pacto. No descarta, eso sí, que “pueda salir elegida alcaldesa por minoría, al ser la lista más votada”, pero tampoco le extrañaría que pudiera pasar a la oposición. Aunque en este caso confirma que “a Coalición Canaria le han ordenado que no pacte con el PSOE”, algo que pudiera entenderse después del acercamiento CC-PP de cara al Gobierno de Canarias y otras administraciones como cabildos o ayuntamiento de Santa Cruz. Un acercamiento que ayer quedó paralizado en Las Palmas, por lo que habría vía libre para los candidatos municipales de buscar otros pactos, como el que Gustavo Pérez quiere realizar con el socialista Airam Puerta, quien sería alcalde al tener un edil más (5 por 4). Se descarta que CC pacte con el PP, dado que ni siquiera Pérez ha enviado por escrito las propuestas de acuerdo que le había avanzado a Luisa Castro tras la primera reunión con la candidata popular.

Sea lo que fuera, es evidente que el interés político en el Valle de Güímar estará centrado en la plaza de Santo Domingo, al no haber incertidumbre en Arafo y Candelaria, con mayoría absoluta para Juan Ramón Martín (AiA-C) y Mari Brito (PSOE).