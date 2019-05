“Las vacunas no matan, los que matan son los que no se vacunan”

El fallecimiento el pasado miércoles de un niño de dos años de nacionalidad alemana en un hospital del sur de Tenerife abrió el debate sobre la idoneidad de la vacunación de los menores.

La Dirección General de Salud Pública quiso mantener la cautela y salvaguardar la intimidad de la familia que está pasando por unos duros momentos. “La muerte se produjo por una sepsis fulminante, y se está investigando que la causó aunque por los síntomas lo intuimos, pero habrá que contrastarlo en los próximos días”, afirmó Amós García Rojas.

Esta familia se encontraba de vacaciones en la Isla cuando el niño comenzó a sufrir fiebre altas y erupciones cutáneas, y posteriormente derivó en un paro cardíaco del que los médicos no pudieron recuperarlo. “Comenzó a tener síntomas a los seis días de estar en la Isla, lo cual entra en el periodo razonable de incubación que nos hace pensar que se contagió en su país. Lo habitual es de 4 a 10 días”, señaló el responsable de Salud Pública, que quiso calmar a la sociedad ya que “esos microorganismos no se trasmiten fácilmente, sino que es necesario un contacto con secreciones de la persona infectada. Lo que se hizo inmediatamente fue la aplicación de los tratamientos de quimioprofilaxis a las personas que convivieron íntimamente con el menor”.

Aunque todavía habrá que esperar entre 15 o 20 días para conocer el resultado de los análisis del laboratorio, todo apuntaría a que pudo ser causada por un meningococo. Estamos a la espera de “pero como el niño recibió antibióticos las muestras de los análisis pueden salir sin rastro”.

El presidente de la Asociación Española de Vacunología, no quiso reabrir la polémica de la inmunización de los menores, aunque señaló que “bastante tienen los padres con una culpabilidad que arrastrarán toda la vida”, continuó. “Afortunadamente, en Canarias las coberturas vacunales son superiores al 95%. Y hay que reforzar la idea de que hay que vacunar a nuestros hijos”.

Por su parte, el presidente de los pedíatra de las Islas, Luis Ortigosa, afirmó que, aún con la cautela de poder recabar todos datos, “con lo que tenemos actualmente, hablando en hipótesis, los síntoma son de una sepsis o meningitis meningocócica”. Estos casos letales no suelen ser las meningitis más comunes: las bacterianas lo son entre el 15 al 20%, mientras que el reto son causadas por virus.

Cuestionado Ortigosa por si se hubiera evitado esta muerte si el menor hubiera estado vacunado, señaló que “las vacunas no matan, los que matan, son las personas que no se vacunan y, más aún cuando tenemos herramientas que les protegen contra enfermedades graves. Alguna hubiera evitado que el niño hubiera fallecido contra las cepas que están circulando en países europeos”. En este punto, el pedíatra recordó que “las enfermedades no conocen de fronteras. El año pasado nos visitaron 16 millones de turistas y también nosotros volamos. Ahora las enfermedades viajan en aviones. Lamentablemente, ahora es más fácil contagiarte del sarampión en Europa que en África”.

Ortigosa se mostró esperanzado en que en julio ya se puedan dispensar estas nuevas vacunas, entre ellas el Bexsero, contra el meningococo B, que tiene un coste de 104 euros por dosis en Canarias (hay que administrar tres en el primer año, 312 euros). “Sin duda, hay que favorecer que todos se la puedan poner, no solo aquellas familias que puedan permitírsela”, valorando así la decisión tomada por la Consejería.