Los alcaldes ‘intocables’ del Sur

La estabilidad política está garantizada en la gran mayoría de los ayuntamientos del Sur. Nueve de los doce candidatos a las alcaldías gobernarán por mayoría absoluta: los socialistas José Miguel Rodríguez Fraga (Adeje), Pedro Martín (Guía de Isora), José Julián Mena (Arona), Damián Pérez (Fasnia), Agustina Beltrán (Vilaflor) y María Concepción Brito (Candelaria); los nacionalistas Arturo González (San Miguel) y Juan Ramón Martín (Arafo), y el popular Emilio Navarro (Santiago del Teide).

En las otras tres corporaciones será necesario pactar para formar mayorías de gobierno: Granadilla, donde se produjo un empate técnico entre PSOE (que ganó en votos) y CC; Arico, municipio en el que se impuso el Partido Socialista, y Güímar, donde el PP fue la lista más votada.

El alcalde que más tiempo lleva en el cargo de toda la comarca es José Miguel Rodríguez Fraga, que al término del mandato que estrenará el día 15 acumulará 36 años. Entre 1987 y 1991 tuvo que pactar, pero desde entonces no ha tenido que conjugar más ese verbo. Encadena nada menos que ocho mayorías absolutas consecutivas. “Estar más o menos tiempo en un cargo público no es ni bueno ni malo, lo importante son los resultados”, aseguró a este periódico en las vísperas de las elecciones. A sus 72 años, Rodríguez Fraga no tiene en su cabeza colgar las botas: “Alguna vez me retiraré, pero no me planteo la vida de cuatro en cuatro años”, aclara.

Algo parecido le sucede a Pedro Martín, otro de los totems socialistas del municipalismo en Canarias. El 26-M amplió incluso su mayoría absoluta, lo que le permitirá mandar sin problemas en Guía de Isora hasta el 2023. Sumará, por tanto, 28 años al frente del Consistorio, después de siete triunfos electorales seguidos, los seis últimos por mayoría suficiente como para olvidarse de pactos. Martín, de 53 años, sale reforzado tras el 26-M, no solo por los resultados en su municipio, sino por su empate a 11 consejeros en el Cabildo con Carlos Alonso, presidente electo, “un rival al frente de una maquinaria de mucho poder económico y con muchos resortes mediáticos a su alcance”, comentó al DIARIO a 48 horas de la cita con las urnas. El secretario general del PSOE tinerfeño se quedó a solo 909 votos de arrebatarle la Presidencia. No obstante, avisa que el empate técnico le autoriza “como cualquiera” para formar gobierno vía moción de censura.

José Julián Mena representa otro de los valores en alza del PSOE. Después de un primer mandato con altibajos en la relación con CxA, su socio de gobierno, el regidor socialista, de 40 años, se acaba de unir al club de los barones intocables del Sur después de alcanzar su primera mayoría absoluta, aunque con la sombra de una abstención inédita del 62%. “La crónica negra de Arona (en alusión al turbio pasado de escándalos durante algunos mandatos de CC) es, definitivamente, cosa del pasado”, manifestó nada más conocer que 14 de los 25 ediles que se sentarán en el salón de plenos serán de su signo político. Mena salió airoso del “todo o nada” que estaba en juego el pasado domingo, después de que el resto de sus contrincantes explorara un frente común para enviarlo a la oposición.

María Concepción Brito consiguió su propósito de alcanzar la mayoría absoluta en una plaza con una gran fragmentación política. Encara así su segunda etapa en el municipio con mayor población del Valle de Güímar, que será más plácida que su primera experiencia como alcaldesa, cuando gobernó con CC en una relación que se tensó hasta que la cuerda se rompió. Frases como “anteponemos el interés general al partidista, no como CC”, expresadas en una reciente entrevista concedida a este periódico, son el reflejo de la abrupta relación con su exsocio de gobierno.

Damián Pérez también gobernará sin problemas en Fasnia, en el que será su segundo mandato tras derrotar, por mayoría absoluta, a un rival nada fácil de batir a priori, Pedro Hernández Tejera, alcalde durante 16 años. La sexta mayoría absoluta socialista se produjo en Vilaflor. Agustina Beltrán le ganó un pulso muy reñido a Luciano Marrero (CC), su primer teniente de alcalde en el mandato que acaba.

Siempre quedará la duda de qué hubiera pasado si el partido Sí se puede, de José Luis Fumero, el más votado en 2015, se hubiera presentado a estas elecciones.

San Miguel, un municipio que gana cada vez más peso poblacional, turístico e industrial, se consolida como el principal bastión de CC en el Sur. Después de un pacto con el PSOE, los nueve concejales nacionalistas, liderados por Arturo González, se repartirán todas las áreas de gobierno. El alcalde electo cumplirá 16 años como regidor al término del que será su cuarto mandato. Después de Rodríguez Fraga y Pedro Martín, es el que más años suma presidiendo un salón de plenos en el Sur. En Arafo, Juan Ramón Martín (AIA-CC) llega a la Alcaldía por primera vez tras renovar los resultados de su antecesor, José Juan Lemes, y las siete actas obtenidas le garantizan un gobierno local sin sobresaltos.

Tres pactos

CC y PP tienen más que hablado un acuerdo para gobernar en Granadilla, que sería la prolongación de la alianza que ha gobernado el municipio después de la convulsa moción de censura de 2016. Ni José Domingo Regalado (CC) ni Marcos González (PP) quieren oír hablar de pactos en cascada. Los 8 ediles nacionalistas y los 3 del PP alcanzan la mayoría absoluta. La oposición, aunque no suma para impedir el pacto, no se lo pondrá nada fácil al equipo de gobierno. Las relaciones de CC y PSOE difícilmente pueden empeorar.

En Güímar, las espadas siguen en alto. Carmen Luisa Castro intenta retener la Alcaldía, pero no lo tiene fácil después del acercamiento del PSOE, segunda fuerza política, a CC, tercera. Los nacionalistas fueron expulsados del Gobierno local a dos meses de las elecciones y eso le podría pasar factura a la mediática regidora, que hace unos días admitía que podía pactar con CC o PSOE, “pero si voy a la oposición no pasa nada”. Todo es posible en Güímar. En Arico, el panorama no dista mucho del que depararon las urnas hace cuatro años. Ganó el PSOE, CC y PP no suman, por lo que la llave de la gobernabilidad está en manos de Primero Arico. De hecho, todo indica que Olivia Delgado (PSOE) y Sebastián Martín (ex Sí se puede) anunciarán hoy un pacto progresista para los próximos cuatro años.