Luisa Castro: “Los tres mil votantes no entenderían mi renuncia a la Alcaldía”

“Los tres mil y pico votantes del PP en Güímar no me permitirían que le ofreciera la Alcaldía a Gustavo Pérez”, afirma la todavía alcaldesa y ganadora de las elecciones por mayoría minoritaria (seis concejales), Luisa Castro, quien señaló que “esa propuesta sería más lógica entre PSOE y CC, que están más igualados”.

“El viernes me reuní con Gustavo Pérez, pero no le ofrecí la Alcaldía, sino un pacto de estabilidad para los próximos cuatro años, y estamos a la espera de recibir por escrito las propuestas de CC, de las que ya me habló por arriba y son factibles de aceptar, tanto de proyectos como de áreas”, comentó Castro sobre la primera reunión con su exsocio de gobierno hasta hace apenas tres meses.

La actual alcaldesa recordó que “el anterior pacto con Coalición Canaria se firmó el 13 de junio, un día antes de la constitución del Ayuntamiento, y espero que este pueda firmarse antes, aunque ya dije que si no sacaba nueve concejales, me veía en la oposición, donde no he estado nunca”, remarcó.

Según ella, y a pesar de los rumores que corren por el municipio, “en esa conversación ni se pidió la cabeza de Víctor González (asesor de la alcaldesa) ni nosotros pedimos la de Juan Delgado”, el concejal popular que se pasó a CC hace tres meses y forzó la ruptura del pacto que ahora se quiere reeditar. Sobre la posibilidad de pactar con el PSOE (5 concejales), Castro recordó que “hemos gobernado con ellos durante seis años, pero ahora no sería ético, cuando Airam Puerta me ha llevado a la Fiscalía.

Imposible no hay nada, pero él ya ha manifestado su deseo de dejarme en la oposición a toda costa”. “Para pactar con él tendría que retirar la denuncia y ya le he advertido de que si es alcalde, no sé como va a gobernar sin levantar reparos”, insiste la mediática alcaldesa de Güímar.