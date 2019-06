Natalia Díaz, amor al prójimo y al planeta

El rey Felipe VI condecoró ayer a 41 ciudadanos procedentes de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por ser considerados un ejemplo para la sociedad civil, una relación que integran el profesor palmero, de 41 años, Albano de Alonso Paz, que imparte Lengua en el IES San Benito de La Laguna (Tenerife) y es promotor del proyecto El Español como Puente; y el músico y director de Barrios Orquestados, el grancanario José Manuel Brito, de 47 años, y la tinerfeña Natalia Díaz Martín, voluntaria de Manos Unidas y una de las promotoras del Movimiento Juventud por el Clima Tenerife, #FridaysForFuture.

El acto tuvo lugar en el Palacio Real, donde el jefe del Estado, que estuvo acompañado de la reina Letizia, la princesa Leonor y de la infanta Sofía, así como por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, impuso la Orden del Mérito Civil a los ciudadanos que representan la realidad del día a día en España, coincidiendo con el quinto aniversario de su proclamación como jefe de Estado.

Con apenas 19 años, Natalia Díaz Martín estaba ayer muy feliz y contenta por este reconocimiento. Todavía “en una nube”, consideró que “no era merecedora” de tal honor. Más si cabe cuando compartió ese momento con notables personas, entre ellas Clotilde Veniel, de 107 años, fundadora de la Asociación de Amas de Casa en un pueblo de Valencia que, junto a ella, representaron la más veterana y la más joven del acto.

Hace unos años, una emprendedora Díaz descubrió en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Icod de Los Vinos la labor desarrollada por Manos Unidas, pero fue hace dos años cuando comenzó a colaborar desde el voluntariado en diversas acciones de la ONG de la Iglesia católica para la ayuda, promoción y desarrollo de los países del tercer mundo, que cumplió recientemente 60 años de actividad.

Esta universitaria, que el próximo mes de octubre comenzará el tercer curso de Educación Infantil, dentro del Grado de Ciencias de la Educación, apoya desde el voluntariado a Manos Unidas impartiendo talleres para la Red Canaria de Escuelas Solidarias y colabora en actividades de educación para el desarrollo.

“Hace dos semanas estudiaba para los últimos exámenes cuando me llamó mi delegado de Manos Unidas y me dijo: “Tengo una noticia muy importante. ¿Qué tienes que hacer el día 19 de junio?”. Tenía pensado irme de viaje unos días a Barcelona, a lo que me respondió: “¡Cancélalo!”, ya que “tenía el perfil para acudir a este acto” de entrega de la medalla de la Orden del Mérito Civil “en representación a todos los jóvenes de Canarias y otras regiones” que realizan todo tipo de acciones solidarias y mantienen un compromiso ciudadano y que hacen de España una gran nación.

Ayer fue un día de grandes emociones para Natalia Díaz: “Estaba en el Palacio y todavía no me lo creía. Intenté disfrutar de cada momento”, señaló, y recordó otra de sus experiencias durante un viaje a la India junto a sus compañeros de la Escuela Oficial de Idiomas Icod de los Vinos, al entregar a la Fundación Vicente Ferrer el importe de la recaudación de diversas acciones solidarias que realizaron.

Juventud por el Clima

Una de las preocupaciones en las que también ocupa su tiempo Natalia Díaz es en la lucha por informar y concienciar a la sociedad de la gravísima situación a la que estamos llevando el planeta debido al cambio climático. Natalia viajó a la Conferencia sobre cambio climático celebrada en Polonia para, con más de 100 jóvenes voluntarios de distintas ONG europeas, hablar sobre la lucha contra el cambio climático, así como compartir información sobre la importancia de actuar ante la crisis medioambiental que sufre la Tierra. Ya en la Islas, junto otros compañeros formaron el movimiento Juventud por el Clima para preservar el planeta, que sigue el legado del movimiento internacional #Fridaysforfuture inspirado en la joven activista Greta Thunberg. Ayer tuvo la ocasión de hablar con Pedro Sánchez y mostrarle la preocupación de los jóvenes por el cambio climático.