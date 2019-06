Olivia Delgado: “La herencia es caótica, tenemos que trabajar para que Arico no esté al margen de la Ley”

Tiene solo 40 años pero ya puede presumir de una dilatada carrera profesional, como profesora de Matemáticas e Informática, como sindicalista y sobre todo como política. María Olivia Delgado Oval vuelve a ocupar la Alcaldía de Arico, en la que apenas pudo estar nueve meses tras ser la más votada en las elecciones de 2011. También lo fue en 2015, pero otra vez un acuerdo de CC-PP-CCN le dejó fuera. Cuatro años más tarde ha vuelto a ganar, otra vez sin mayoría absoluta, pero con los números suficientes para firmar un pacto con los dos ediles de Primero Arico (ex Sí se puede) para desarrollar el gobierno que no le dejaron concluir hace más de siete años. Ademas, Olivia Delgado puede presumir de volver a ser la senadora más votada en la Isla y con el aumento de responsabilidad al ser la secretaria segunda de la Cámara Alta.

-Regresa a usted a la Alcaldía y repite como senadora. ¿Se puede pedir más?

“Tengo que agradecer a la ciudadanía que nuevamente haya puesto su confianza en mí, tanto en el Senado, donde fuí la candidata más votada en la Isla de Tenerife y en el municipio de Arico, donde hemos vuelto a ganar para liderar ese cambio que Arico necesita y se merece. Por eso hemos suscrito ese acuerdo de cambio entre dos fuerzas de progreso que habíamos tenido responsabilidades en la oposición, y que hemos hecho de manera constructiva”.

-Ya fue alcaldesa en 2011 pero apenas duró nueve meses. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces?

“Dejé de ser alcaldesa fruto de una moción de censura tras un cese cautelar de un concejal miembro del gobierno, del otro partido político que fue denunciado y tenía un juicio pendiente por violencia de género, por lo tanto tolerancia cero. Pero eso forma parte del pasado, y los vecinos no nos quieren ver con el retrovisor puesto, sino que nos quieren tener mirando hacia adelante para dar la soluciones a los problemas”.

-¿Cómo es que llevaron tan rápidamente al acuerdo del pacto, cuando en el mandato anterior no hubo acuerdo para una moción de censura?

“Nosotros hemos suscrito un pacto entre el PSOE y Primero Arico tan rápidamente porque era lo que estaba esperando la ciudadanía, que nos dio la mayoría absoluta con cinco y dos concejales. Tenemos muchas líneas programáticas en común y firmamos el manifiesto de acuerdo delante de la ciudadanía, porque queremos ser un gobierno transparente, como demandan los vecinos y vecinas de Arico. ¿Por qué no nos pusimos de acuerdo para firmar una moción de censura en el mandato anterior? Porque no daban los números, aunque a mi me hubiera gustado que se hubiera podido dar”.

– ¿Se ha llevado alguna sorpresa en su reestreno como alcaldesa de Arico?

“Nos hemos encontrado una situación caótica, desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista económico, tanto que nos hemos encontrado un ayuntamiento sin teléfonos y sin correos corporativos…”.

-El anterior concejal de Hacienda, Andrés Martínez afirma que deja el Ayuntamiento en una situación inmejorable.

“Ahora le explicaré la situación inmejorable.Nosotros entramos en el Ayuntamiento el lunes, después de la sesión de investidura del sábado y nos encontramos con la sorpresa de que hay un Juzgado que nos pregunta porqué no se ha hecho efectiva el pago de una sentencia judicial del año 2014 que suma más de medio millón de euros. Por lo tanto desde el minuto uno estamos buscando ese dinero para hacer frente a una sentencia que el anterior gobierno no atendió en 2018. Por lo tanto, un municipio que tiene siete millones de euros, se encuentra que de la noche a la mañana con una deuda que tenemos que afrontar de forma urgente. Y esto es el principio, porque la mayoría de estas sentencias provienen de las empresas eólicas que han presentado en los juzgados contenciosos contra los avales. Nosotros vamos a defender los intereses de Arico contra viento y marea, porque vamos a intentar litigar. Lo que resulta grave es que un concejal que hasta hace unos días llevaba Hacienda alardeé que había muchísimo dinero en los bancos y solo hay que darse un paseo por el municipio para ver lo sucio que está, lo defectuoso que están los espacios públicos y los escasos servicios que se han prestado a la ciudadanía. Un gobierno que no pagaba las becas, que no cubría las vacantes de ayuda domiciliaria, que dejaba de atender a los mayores en largos períodos vacacionales. No vamos a enconarnos con lo que hizo el anterior gobierno, pero sí vamos a explicar a los vecinos de donde partimos”.

-¿Por qué Arico tiene tanto problemas de limpieza y de recogida de basura cuando, por ejemplo, recibe dinero por tener en su suelo toda la basura de Tenerife?

“Por un lado está la gestión de recogida de residuos, que está sin contrato, al margen de la legalidad. Este precisamente es uno de los contratos que se empeñó en sacar el anterior grupo de gobierno en contra de la opinión de la oposición. Nosotros advertimos que ese no era el mejor contrato, un contrato millonario dedicado a enterrar basura. Nosotros vamos a trabajar hacia un modelo de residuos cero, porque creemos que con el reciclaje se puede generar empleo. Vamos a preparar para cuando este contrato venza, dentro de dos, un nuevo modelo de gestión de residuos. Sobre el Complejo Medioambiental está pendiente del concurso que va a dar un giro de 180 grados con respecto a como funciona ahora y vamos a trabajar para que Arico logre una mejor compensación, porque vamos a negociar con el Cabildo esos 700.000 euros anuales que recibimos ahora. Queremos que el Cabildo se comprometa a recompensar a Arico en cuanto al suelo, a la agricultura y a las empresas que se pueden desarrollar en el entorno del Complejo Medioambiental y permita generar empleo a los ariqueros”.

-¿Todavía queda suelo en Arico para más parques eólicos y qué fue de aquel acuerdo plenario de prohibir los ‘molinos’ por debajo de la autopista?

“Al día de hoy ese acuerdo plenario está en el cajón, porque muchas iniciativas de la oposición se aprobaban en los plenos pero el gobierno no las ejecutaba. Este grupo de gobierno tiene la tarea de regular el tema urbanístico y eso pasa por definir el uso de los suelos, qué desarrollo queremos para Arico. Para eso es fundamental tener un Plan General, que ha dormido el sueño de los justos y nunca vio la luz en el municipio. Tenemos que caminar hacia la transición energética y en eso confiamos tener la colaboración del nuevo Gobierno de Canarias”.

-Ahora lo tendrá más fácil con gobiernos nacional y canario liderado por los suyos.

“El Gobierno de Canarias se va a encontrar con grave problema, porque el anterior fue aprobando parques eólicos sin planificación ninguna, solo por interés público, pero sin planificación energética. Los promotores eólicos tendrán que compensar a Arico por el impacto que producen estas instalaciones y en esa línea estamos trabajando”.

–Tres asuntos enquistados: Becas, transporte escolar y luz para Fuente Alta. ¿Promete solucionarlos?

“En cuatro años no se les dio respuesta a las ayudas al estudio o al transporte escolar. No se resuelven de la noche a la mañana, porque no hay presupuesto, para lo que nos vamos a poner a trabajar para tenerlo a principio de año. Tenemos que regular cientos de miles de euros de facturas impagadas y trabajar para que Arico deje de estar al margen de la Ley, para que por ejemplo, se regularice la situación de las trabajadoras de la limpieza de una empresa que lleva tres años sin contrato. ¿La luz en Fuente Nueva? Hay un proyecto que habrá que empezar de cero porque lo caducó el Cabildo. La luz llegará pero hay que empezar de cero, porque ahora mismo no hay nada”.

-¿Y servirá el futuro complejo hotelero de Abades como nicho de empleo para los ariqueros?

“Este proyecto se ha modificado desde el área de Miguel Ángel Pérez en el Cabildo para que tenga el menor impacto posible y además no estará en primera línea de costa sino más cerca de la autopista y mimitizado con la zona. A nosotros nos tocará dar la licencia y gestionar los servicios, pero también nos preocupa ir poniendo en marcha los planes de formación para que la ciudadanía de Arico pueda tener empleo, para que 6 de cada 10 empleos que generen los hoteles se quede en la comarca”.

-Hablando del Cabildo ¿Será Pedro Martín presidente?

“Olivia Delgado es una mujer roja, muy roja. Me gustaría que mi compañero Pedro Martín sea presidente del Cabildo, porque será muy bueno para Tenerife, pero desde luego muy bueno para Arico. Estoy convencida que las fuerzas que se presentaron para resolver los problemas de la Isla son coherentes prosperará una moción de censura y el gobierno será liderado por Pedro Martín”.

-Usted, al ser senadora, no le va a costar un euro a las arcas del Ayuntamiento.

“Yo no voy a tener salario del Ayuntamiento. Es totalmente falso ,o que están diciendo por ahí, porque es incompatible con mi sueldo de senadora, cargos que puedo compatibilizar y así lo votaron los ariqueros, que han querido tener una senadora y una alcaldesa, asi mi presenté y me conocen que soy transparente y sincera”.

-Es senadora, pero como le ocurrió antes,. ¿le preocupa que vuelvan a repetirse en octubre las elecciones generales?

“Estoy convencidísima de que si somos consecuentes con lo que se ha votado el 28 de abril,con el apoyo mayoritario al PSOE, no se repetirán las elecciones, con una diferencia de 57 escaños y más de tres millones de votantes con el PP”.