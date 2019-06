Sampedro, entrenador del CD Tenerife: “Vine para conseguir el objetivo en tres partidos”

Ya relajado y con el objetivo en el bolsillo, Luis César Sampedro reconoció que cuando aceptó el reto que le propuso Víctor Moreno, se marcó un objetivo que ha logrado. “Venía seguro de conseguir la salvación. En mi cabeza no venía para cuatro partidos, venía para conseguir el objetivo en tres y ahora lo puedo decir. No quería llegar al último sin haberlo conseguido”, desveló ayer el entrenador gallego, quien tiene pocas probabilidades de seguir en el Tenerife después del partido de mañana.

“Mi situación no ha cambiado”, reconoció ayer el preparador, quien recordó que “vine por cuatro partidos y llevo tres”.

En cierto modo, este reto era una reválida para él, pero se mostró satisfecho de haber “evitado un calvario, el problema está resuelto. Hubiese firmado esto. Era un riesgo venir a falta de cuatro jornadas, pero yo lo asumí. Para bien o para mal, puedes ser triunfador o culpable, aunque estaba convencido de que iba a salir bien”.

Sus palabras ayer sonaron a despedida en muchos momentos. “Me quedo con cómo se vive el fútbol aquí y el Estadio. El CD Tenerife es un transatlántico a nivel nacional, y más en LaLiga 1|2|3. Lo vi hace años, y luego luchando ante los grandes. No podía dejar pasar esta oportunidad”, indicó el míster, quien agradeció el apoyo que ha encontrado en toda la entidad: “Ha habido buena simbiosis entre todo el cuerpo técnico, y también con la afición. Vine a echar una mano, no para que se me recuerde como el entrenador que salvó al CD Tenerife. El mérito es de todos los que han estado aquí, un equipo no se salva solo en tres partidos”, señaló.

Sobre el duelo de este domingo, el de la despedida de la temporada, aseguró que espera acabar con buen sabor de boca: “Queremos gustar a la gente y culminar la temporada con un triunfo. Espero un partido entre dos equipos liberados, que ofrezcan un buen espectáculo, y que sea entretenido para el público”, concluyó el aún entrenador de los blanquiazules.