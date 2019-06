Santiago Pérez: “Los gastos en la tramitación del PGO desde 2007 a 2019 han supuesto 4.900.000 euros”

Santiago Pérez (Avante) es el nuevo responsable de un área tan clave para La Laguna como la Ordenación del Territorio, una temática que apasiona al concejal y en la que le espera un importante trabajo, con temas pendientes como el desbloqueo de la situación de Las Chumberas y culminar el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), en cuya tramitación, denuncia, desde 2007 a 2019 los anteriores gobiernos municipales se han gastado 4.900.000 euros, sin haber logrado aprobar un documento definitivo. Tras haber logrado por fin que se conforme un gobierno de progreso en La Laguna, con el pacto para este mandato entre PSOE, Unidas se puede y Avante, sacando a CC tras más de 30 años de gobierno en el municipio, Santiago Pérez reconoce que se queda con “una cierta sensación de misión cumplida”.

-Con el nuevo pacto de progreso en La Laguna usted ha quedado al frente del área de Ordenación del Territorio, aunque ha reconocido que no aspiraba a ser concejal de esta área…

“Yo estoy desempeñando esta área porque prácticamente desde el día siguiente de las elecciones el que iba a ser elegido alcalde, y lo ha sido, me lo planteó, y yo le dije que, en mi opinión, el papel que tenía que desempeñar en esta legislatura era de apoyo al Gobierno, cosa que estoy haciendo. El Urbanismo es una temática apasionante que a mí me ha interesado mucho desde que llegué a La Laguna como concejal en 1995, la he estudiado y he participado activamente. Creo que el Ayuntamiento tiene dos herramientas de gobierno: el presupuesto y la gestión y ordenación del suelo, porque ordenando y gestionando el suelo se gobiernan las actividades humanas. Y se me ha encomendado y aquí estoy. He puesto como condición no cobrar, no lo he hecho nunca en el Ayuntamiento, habiendo podido, pero creo que este es un servicio que presto a La Laguna y que probablemente sea mi última misión”.

-Tras tantos años en la oposición, ¿qué se siente estando ahora al otro lado y habiendo logrado sacar a CC del Gobierno local?

“No soy primerizo en el ejercicio del poder, porque tuve una experiencia muy intensa a mis 27 años como presidente que fui de los hospitales del Cabildo, en una etapa muy difícil. En el Gobierno, en mi opinión, es menos poético estar en el poder que en la resistencia, yo tengo la sensación de que durante todos estos años he cumplido un compromiso, conmigo mismo y con mis convicciones y con la sociedad lagunera e isleña, de resistencia frente a un régimen cada vez con inclinaciones más autoritarias. Creo que CC ha acabado construyendo un sistema de poder lo más parecido a una dictadura que una democracia permite. Ha sido una etapa de resistencia y yo tengo una cierta sensación de misión cumplida. Eso produce la satisfacción del cumplimiento del deber, y lo noto día a día en las calles, una cierta sensación de liberación”.

-¿Temió en algún momento que pasara como en 2015 y no llegará a salir un Gobierno de progreso?

“Sí, desde luego. A mí la experiencia de 1999 y la de 2015 me han marcado bastante. Sobre todo cuando [en el anterior mandato] CC expulsó al PSOE del Gobierno de Canarias y rompió el pacto, porque si esa era la única excusa para no configurar en La Laguna el cambio político pues ya se desvanecía, y por muy tarde que hubiese ocurrido hubiese sido necesario. Pero creo que en el propio PSOE de La Laguna, que fue el responsable de que continuara ese pacto con CC, se anunció un cambio de rumbo y afortunadamente hasta el momento los acontecimientos lo confirman. Y creo que los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna hubiesen estado en una situación de asedio constante si CC hubiese logrado retener el Gobierno autonómico, pero al perderlo, su capacidad para asediar a estos gobiernos ha quedado muy debilitada”.

-En cuanto al área en concreto, ¿cómo se la he encontrado al llegar?

“Pues todavía me estoy formando una impresión, y a mí en estas cosas ni me gusta crear alarmismo ni hablar frívolamente. Primera impresión, la que me ha producido la actitud y la disposición de todo el personal de esta casa, que ha sido francamente muy favorable. Luego se trata de fijar prioridades y una principal, pero que tendrá que ser de largo recorrido, es la aprobación del PGO. En doce años, de 2007 a 2019, se han gastado 4.900.000 euros en el encargo y tramitación del PGO, y que La Laguna siga sin tener un PGO es una radiografía del fracaso de un Gobierno. Y en los dos últimos años el Gobierno hizo un apagón informativo en relación al PGO porque el tipo de plan que CC tiene que sacar genera inevitablemente una reacción ciudadana, porque tiene una tendencia urbanizadora”.

-Usted advirtió hace poco que sería probable que el PGO tuviese que volver a pasar por una nueva evaluación ambiental, ¿han recibido ya la notificación del Gobierno de Canarias confirmándolo?

“Formalmente no porque, según información, la Consejería de Ordenación del Territorio no tiene claro el alcance último de esta nueva exigencia, que sí la tienen clara, pero no el cómo vaya a afectar a la tramitación de los PGO que han de ser sometidos a una nueva evaluación ambiental. Pero es prácticamente seguro que va a haber que darle atrás a la tramitación del PGO y volverlo a casi iniciar en muchos aspectos, porque la evaluación ambiental que se hizo en su momento ha quedado obsoleta, como consecuencia de una disposición incorporada a la ley del suelo”.

-¿Y cómo van entonces a continuar los trabajos y el procedimiento mientras se espera la notificación del Gobierno?

“Vamos a intentar aprovechar al máximo todos los trabajos que sean útiles de lo elaborado hasta ahora, que pueden incluso incorporarse al PGO vigente para su aplicación inmediata, lo cual nos alivia un poco de la presión de la prisa por aprobar el PGO. Es una prioridad absoluta, pero no se puede acometer bajo la presión de las prisas, porque, además, su elaboración nos abre algunas oportunidades para La Laguna, no solo para garantizar la protección del suelo agrícola y de los recursos naturales, sino incluso para convertir a La Laguna en una avanzadilla que relacione urbanismo, movilidad sostenible, energías limpias y desarrollo rural. Ha de ser, además, una tarea muy participativa. Hay que retomar el compromiso y la obligación de elaborarlo en un clima de intensa participación ciudadana, sin trampas ni cartón desde el poder, porque Clavijo intentó legitimar una decisión del planeamiento muy agresiva desde el punto de vista urbanizador, como que sus previsiones permitían albergar en La Laguna una población de 338.000 habitantes si se aplicara aquel PGO, y además permitía convertir en suelo urbanizable 6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola”.

-¿Y cuáles son los trabajos ya realizados que se pueden integrar en el PGO vigente?

“Se pueden incorporar al vigente PGO, y, además, integrarlo luego en el nuevo PGO, el catálogo de edificios protegidos, la actualización de la normativa del suelo rústico, para incorporar algunas novedades de la ley del suelo; la modificación de la ordenación de algunos núcleos urbanos, entre los que puede estar Las Chumberas; el tema de los ensanches viarios; o la regulación de las previsiones de suelo con destino industrial.

-Pero hay una parte que estará parada hasta que llegue esa notificación y se vea si hay que retrotraer el plan a esa evaluación ambiental o no…

“Casi con toda seguridad se va a tener que realizar una nueva evaluación ambiental estratégica, pero es imprescindible conocer con exactitud el alcance para poder definir los trabajos pendientes de tramitación y aprobación del PGO, porque hasta que eso no se se sepa no es posible evaluarlo económicamente ni empezar un proceso de selección, porque yo creo que la elaboración del PGO hay que encomendarla a un gabinete externo con recursos, y no, como se ha intentado en el último mandato, que lo asuma la administración municipal con sus propios recursos”.

-¿Y ve posible tener un nuevo PGO en este mandato?

“Debe de ser nuestro reto, y sabiendo, con mucha claridad, que nuestro compromiso es una ordenación sostenible del suelo y de los recursos naturales”.

-Otro de los grandes temas pendientes es el desbloqueo de la situación de la urbanización de Las Chumberas…

“La historia de Las Chumberas es una historia socialmente triste y hasta dramática, en la que ha habido sobre todo manipulación y promesas en balde que acaban generando confusión o frustración. El tema ahora está supeditado a dos grandes condicionantes. El primero, terminar el procedimiento expropiatorio de todos los bloques que van a ser objeto de demolición, y al que nosotros vamos a dar máximo impulso. El segundo tema es la renovación de los convenios con las demás administraciones públicas, y todo esto ha quedado en una situación de bloqueo hasta que La Laguna no justifique el destino que ha dado a las subvenciones concedidas principalmente por el Estado. ¿Y de dónde han venido las dificultades para justificarlo? Pues evidentemente en que ese dinero se ha utilizado para otras cosas por Muvisa. Y esto hay que desbloquearlo”.

-¿Puede ser complicado estando el Gobierno estatal aún en funciones y sin lograr conformar uno nuevo?

“Vamos a intentar que aunque se pueda prolongar la condiciones de Gobierno en funciones, acometa este asunto, y nosotros vamos a realizar todas las gestiones e insistir todo lo necesario al respecto, porque este tema es una prioridad”.

-Al llegar al área se ha encontrado con esa orden de desalojo para más viviendas de Las Chumberas firmada por el anterior Gobierno…

“Solo en el bloque 12 se ha tomado por razones de urgencias, en los otros bloques es por razones estrictamente técnicas y no hay ningún político que pueda desatenderlos porque incurre en responsabilidad. Y son desalojos que tendrán que producirse, a partir de la notificación, en un mes, pero ese plazo no es fácilmente cumplible porque la oferta en el mercado de viviendas aptas para los realojos está limitada, a pesar de que Muvisa dispone de 30 viviendas que van a ser utilizadas y que nos dan un cierto alivio. En la medida en que ese plazo de 30 días no se pueda cumplir, pues la Gerencia de Urbanismo intensificará la vigilancia de esos edificios, pero insisto, no hemos adoptado ninguna actitud alarmista”.

-¿Y en cuanto al bloque 12?

“Será al que nos apliquemos con más intensidad para desalojarlo cuanto antes, porque ahí sí que hay una indicación de urgencia”.

-¿Y qué se va a hacer en cuanto a las urbanizaciones Princesa Yballa y El Cardonal?

“Según la información que uno tiene, las afecciones de gran parte de esas urbanizaciones, que fueron construidas en la misma época que Las Chumberas, tienen la misma naturaleza y orígen. Cuando se han estudiado de los bloques 66 al 71 de El Cardonal, se ha evidenciado la necesidad inaplazable de someter a estudio toda la urbanización. El Instituto Canario de la Vivienda concedió una subvención de 1.200.000 euros, que fue transferida al Ayuntamiento desde hace varios meses sin que el anterior Gobierno municipal haya efectuado la encomienda a Muvisa para poder realizar esos trabajos. El retraso de estos meses es totalmente irresponsable y hay que intentar recuperar el tiempo perdido cuanto antes. Desde Muvisa se ha solicitado de inmediato la transferencia a la Alcaldía, y estamos en eso”.