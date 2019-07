Aitor Sanz, el mejor fichaje posible: “Vuelvo a sentirme futbolista”

16 meses sin jugar. Casi 500 días alejado de su mayor pasión: el fútbol. Aitor Sanz volvió a sentirse jugador este domingo tras superar una grave lesión. “Me siento de nuevo futbolista”, asegura ya el mediocentro madrileño, quien ha empezado la pretemporada de la mejor manera.

La noticia más importante es que las molestias de su dolencia han desaparecido. “Lo he pasado muy mal, y quería superar todo esto; gracias al apoyo de todos, de mi familia, de la afición, del club, de los servicios médicos… Entre todos hemos logrado sacar la lesión adelante, y ahora solo pienso en recuperar mi nivel competitivo”, celebró el jugador, que reapareció este pasado domingo frente al Águilas Atlético, rival que se midió a los blanquiazules durante el primer amistoso de pretemporada del cuadro blanquiazul. “Fue un día muy especial para mí después de 15-16 meses sin jugar”, explicó el jugador nada más terminar el ensayo. “He podido disfrutar de lo que más me gusta y estoy encantado porque me he encontrado bastante bien, sin molestias. Me vuelvo a sentir futbolista” reiteró el de nuevo jugador, quien se convierte casi en un fichaje más.

Reconoce que pasó nervios cuando le tocó volver al campo: “Tenía esa cosita en el estómago que tenemos los futbolistas cada vez que salimos a un campo de fútbol. Ayer la tuve más de lo normal, pero cuando rueda el balón se pasa todo, es diferente, es la mejor noticia. No he tenido temor a meter la pierna, ahora a trabajar como sé”, indicó.

Del aspecto colectivo todo son también buenas palabras. “Tenemos jugadores de mucha calidad, con muy buen pie”, relató Aitor, “y estamos trabajando mucho este estilo de juego, pienso que lo estamos entendiendo con rapidez”. “También tenemos que pulir los detalles, que son los que marcan las diferencias y los que sirven para ganar los partidos”, reflexionó.

Además valoró el método que está implantando López Garai, del que dijo que “estamos entrenando un estilo de juego de posesiones para entender dónde nos tenemos que ubicar cada uno, y creo que lo estamos cogiendo con rapidez”.