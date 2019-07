Dani Gómez es “un animal del área”

No escatimó esfuerzos Víctor Moreno a la hora de elogiar al tercer refuerzo blanquiazul: Dani Gómez, quien ayer fue presentado ante los medios de comunicación. “Es un animal del área, necesita del colectivo, pero puede jugar con y sin balón”, dijo el director deportivo acerca del delantero cedido por el Real Madrid.

Por su parte, el joven rematador madrileño no esconde que su único objetivo en la Isla es meter goles, y cuantos más, mejor. “Siempre me ha gustado mucho hacer goles, pero no me marco metas. Según avance la temporada, veremos. Pero quiero hacer una buena cantidad de goles”, aclaró.

Tampoco se escondió Moreno cuando aseguró que este fichaje le ilusiona “especialmente”. “Posee voracidad, con un gran promedio goleador: marca un gol cada 133 minutos. Son cifras excelentes. Esa capacidad para ser un animal del área, con juego posicional en campo contrario y que vive pensando en el área rival. Además, sus condiciones con o sin balón nos facilitarán las cosas en el colectivo, desgastando a los rivales para ser dominadores del juego. Creo que se ajusta a lo que buscamos como bloque”, explicó el profesional blanquiazul, quien afirmó que no se puede tener dudas de su rendimiento por culpa de la edad, ya que “cada reto que se le ha presentado lo ha resuelto con enorme solvencia”.

Gracias a este fichaje, Moreno explicó alguna de las claves del juego blanquiazul que se verá la próxima temporada. “Queremos vivir más lejos de nuestra portería. Y para ello necesitamos a jugadores como Dani Gómez. Su forma de presionar nos ayudará a jugar más adelante y recuperar el balón con mayor velocidad”, indicó, al mismo tiempo que abundó en que la contratación del jugador de Alcorcón era una opción prioritaria: “Hemos sido insistentes y, una vez definido el cuerpo técnico, fuimos bastante proactivos en el fichaje. Siento cierta satisfacción por tenerlo aquí al lado”. Por otra parte, insistió Moreno en que para el final de la presente semana, o inicios de la siguiente, habrá nuevos movimientos en forma de fichajes: “Llegará otro delantero centro para tener puntas de otro corte. Ahora tenemos que incidir en los extremos, para darnos amplitud por fuera y profundidad. Estamos centrados ahora mismo en esa demarcación”, concluyó.