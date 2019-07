Díaz Armas (NC): “Hemos iniciado el trámite para contratar un servicio de control de las termitas”

Siempre quiso ser alcalde de su ciudad. Era uno de sus anhelos en política, no lo oculta. Tampoco que tenía la aspiración de que su partido, Nueva Canarias (NC), fuera la fuerza política más votada el 26 de mayo, algo que no sucedió pese a que “se palpaba en la calle”. En realidad, los resultados fueron inesperados y Ciudadanos (Cs) ganó las elecciones, pero con una división del voto, igual que ocurrió hace cuatro años: 6, 5, 4, 3, 2, 1, aunque con alteraciones en cuanto a las fuerzas políticas. Finalmente, los tres partidos siguientes PSOE, NC y Sí se puede, lograron firmar un pacto y conformar un Gobierno progresista en Tacoronte que, asegura, “estará con los oídos abiertos para saber escuchar a los vecinos”, porque quieren ser “el Gobierno de todos”.

-¿Esperaba que los resultados del 26-M fueran más favorables para Nueva Canarias?

“Todos esperábamos otros resultados. Desde mi punto de vista, el voto indeciso tomó la decisión en los últimos días de la campaña electoral y hubo variaciones. Es verdad que en términos generales han sido un poco los esperados, las formaciones políticas que han obtenido representación son las que la gente decía en la calle. Pero sí que hubo un voto bastante discreto de personas que se decidieron los últimos días”.

-¿Fue difícil negociar el pacto con el PSOE y Sí se puede?

“Sinceramente, no. Casi desde el segundo uno estábamos en absoluta sintonía, todos hablando de lo mismo y, como dije en el pleno de constitución de la Corporación, fue un acuerdo entre personas, con Tacoronte por encima de todos y con la idea clara de generar un mejor municipio. No solo fue bastante sencillo, sino también rápido, porque estábamos de acuerdo en muchas cosas y eso quedó patente cuando nos sentamos a hablar”.

-¿Cómo fue el proceso en una semana en la que los ciudadanos estaban bastante desconcertados, porque al mismo tiempo hablaban el PSOE y Cs?

“En esos días no nos constaba, al menos a NC, que hubiera ninguna directiva por parte del PSOE, sino que éramos libres de pactar lo que estimáramos conveniente en Tacoronte. Siempre actuamos con esa consigna. Inicialmente, sobre todo la primera semana, no hubo casi acercamientos, sino una oferta genérica, café mediante, de Cs de intentar formar gobierno de concentración con el PSOE y NC. Ya en la segunda semana se produjo una reunión con el fin de materializar más un acuerdo que era bastante difícil, con tres fuerzas políticas y quince concejales. Fue a posteriori cuando se generó un pacto progresista. Hubo dos o tres reuniones seguidas que acabaron con la rúbrica del acuerdo dos semanas después de las elecciones”.

-Pero al día siguiente la Ejecutiva insular del PSOE lo desautorizó. ¿Sintió que el pacto peligraba en algún momento?

“A todos los efectos, sí. Previmos que era posible que ese pacto, al que habíamos llegado de buena fe y con absoluto talante, no acabara funcionando. Pero había bastante confianza en que la palabra dada se iba a intentar mantener y que el acuerdo para la gobernabilidad de Tacoronte tenía que cerrarse en el municipio. Y con esa consigna llegamos al día de la constitución de la Corporación. Es verdad que bastante nerviosos por lo que estaba sucediendo en otros lugares, pero, a la vez, confiados en que todos éramos personas de palabra”.

-¿Por qué los dos primeros años de Alcaldía para NC y no los dos últimos, cuando el PSOE fue la segunda fuerza política?

“En este caso lo solicité yo. Incluso, se planteó que fuera por sorteo quién empezaba el mandato y quién lo concluía. Pero NC quiso ocupar la Alcaldía al principio porque es cuando hay que hacer más cosas y darle un giro absoluto a Tacoronte, y me gustaba el reto de afrontarlo”.

-¿De cuánto tiene que ser ese giro, de 90 o de 180 grados?

“De 180, porque Tacoronte tiene que dar un giro completo en todos los sentidos. Y no solo desde el punto de vista programático, sino también con respecto a cómo se debe atender a los vecinos, qué tipo de servicios tienen que recibir cuando van al Ayuntamiento y, por supuesto, cómo gobernar, hacerlo de personas hacia personas, abriendo puertas y ventanas para acercarlo a la ciudadanía”.

-¿Cómo se encontró el Ayuntamiento?

“Con un ambiente cáustico, seco, en el que había cierto temor por parte del personal, con lo cual, una de las primeras tareas ha sido arreglar la casa para que funcione por dentro y le dé servicio eficiente a los vecinos. Abrimos puertas y ventanas, no solo hacia la ciudadanía, sino también desde el punto de vista físico, porque había muchas que estaban cerradas desde hacía tiempo y queríamos que la gente percibiera que hay un cambio en todos los aspectos. Después hemos comenzado a resolver los problemas urgentes que se encuentran en la gestión diaria, como la apertura de las playas, concertar el servicio de socorristas y cuestiones que habían quedado pendientes del anterior mandato. A eso hay que sumarle las fiestas del Corpus y San Juan. También hemos dado los primeros pasos para resolver las ayudas por las termitas, además de incoar el expediente de contratación de un gran servicio para su control y erradicación en Tacoronte que no existía ni se había incoado de forma efectiva. En base a eso, evaluar en qué plazo es posible erradicar la plaga en Tacoronte, porque, con total seguridad, puede que nos lleve entre dos y tres años”.

-¿Las bases para solicitar las ayudas se van a mantener?

“Va a haber algunas modificaciones, incluso con respecto al plazo que contemplaban, puesto que se establecía que solo se permitían 15 días para presentar la documentación. Nuestra idea es abrir este plazo de tal manera que la subvención quede abierta hasta que se agote la partida, valorando incluso a futuro que si es necesario suplementarla, se hará”.

-Además de las termitas, ¿cuáles son las prioridades del Gobierno tripartito que preside?

“La participación será un eje vertebrador de este Gobierno. Tienen que ser los vecinos quienes nos digan qué vamos a hacer, cómo y dónde. Que decidan no solo los presupuestos, sino las infraestructuras y los servicios que hay que mejorar en Tacoronte. Ya hemos estado mirando herramientas y aplicaciones para smartphone que generen ese tipo de espacios y permitan que cualquiera, con un móvil en la mano, pueda participar de las decisiones que se toman en el municipio. Además, haremos hincapié en la seguridad, dotando a la Policía Local de todos los efectivos que necesite. En esa línea, ya hemos dado los primeros pasos para que se oferte el mayor número de plazas posible. Y si legalmente se permite, convocaremos de golpe las 12 que se encuentran vacantes ahora mismo en la plantilla, con el fin de que la gente perciba una policía cercana y de barrio, que está para asistir y no tanto para multar”.

-¿Garantiza que las relaciones con la Policía Local van a ser mejores en este mandato?

“Sí, ya hemos mantenido un primer encuentro informal y lo seguiremos haciendo. Para mí, la política en recursos humanos y en personal es muy relevante, tanto que he querido asumir esa concejalía durante todo el mandato”.

-¿Eso supone que también cambiarán con el personal laboral y los funcionarios?

“Sí, lo han hecho desde el primer día. Se ha dado cumplimiento a ciertas sentencias que estaban pendientes desde hacía mucho tiempo, algunas incluso desde hace más de un año, y las personas que habían sido removidas de su espacio de trabajo han sido recolocadas en el mismo, conforme a derecho. No había ninguna justificación ni legal ni organizativa que justificara lo que se estaba haciendo”.

-¿Qué va a pasar con todos los juicios que tiene pendiente el Ayuntamiento?

“Lo primero que hice el lunes que llegué fue ir al departamento de Recursos Humanos a pedir un listado de todas las causas legales. Aquellas que se encuentran ya pendientes de sentencia judicial vamos a esperar que se produzcan, dado que si hay una decisión judicial por tomar, el Gobierno va a respetar el papel de la Justicia. En otras, como la aplicación de las 35 horas que estaban pendientes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, he ordenado que se retiren todos los recursos innecesarios que se habían encargado por parte del Gobierno anterior. También que se desista de la demanda presentada contra el convenio colectivo. No creo que esté justificada, porque ya hay sentencias que reconocen que el convenio estaba en vigor y, por lo tanto, generar un conflicto colectivo no tiene sentido en Tacoronte. Estamos en otra onda, y para mirar hacia el futuro hay que tener un equipo de trabajo engrasado, con ganas, que venga todas las mañanas con la sonrisa en la boca para prestar el mejor servicio al pueblo”.

-¿El nuevo Gobierno tiene prevista una auditoría de gestión o económica para saber cómo están las cuentas municipales?

“Sí, sobre todo más haciendo hincapié en la gestión, porque las auditorías económicas dan las cifras, pero no evalúan qué es lo que ha pasado con el dinero. Y aquí lo que tiene que saber la ciudadanía de Tacoronte es por qué ese dinero que se ha cobrado y que han pagado los vecinos a base de tributos no ha acabado saliendo del Ayuntamiento en servicios que no se le están prestando”.

-¿Confía en que el tripartito llegue a buen puerto?

“Sí, la relación es bastante buena desde el principio. Las cosas que se hablan son sensatas y, reitero, ha sido un pacto entre personas que se han puesto de acuerdo en un Tacoronte nuevo, alternativo a lo que se ha hecho hasta ahora, con ideas que son tan sólidas que van a hacer que el tripartito sea más sólido aún si cabe porque a los tres partidos los une el proyecto de un nuevo Tacoronte”.