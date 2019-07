Iris, la hija de los multimillonarios Goldsmith y Rothschild, muere a los 15 años

La hija del matrimonio de multimillonarios británicos Ben Goldsmith y Kate Rothschild, Iris Annabel Goldsmith, falleció el pasado lunes en un accidente de quad en su granja familiar de de Somerset, en Inglaterra.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 15:15 horas, cuando la adolescente, de 15 años, estrelló su quad mientras lo conducía, y aunque los equipos de emergencias acudieron rápidamente al lugar, Iris murió prácticamente en el acto ya que fue aplastada por el propio vehículo.

La joven, que se encontraba de vacaciones, era la heredera común de dos de las familias más poderosas del Reino Unido, con una fortuna valorada en más de 300 millones de libras.

Sobre el quad iba junto a ella otra persona de la que no ha trascendido ni su identidad ni su estado.

Schoolgirl niece of Tory MP Zac Goldsmith killed in horror quad bike crash

Iris Annabel Goldsmith, 15, who died on her family’s Somerset farm, was the daughter of heiress Kate Rothschild and financier Ben Goldsmith pic.twitter.com/GENMOeLB66

— Lilian Chan (@bestgug) 10 de julio de 2019