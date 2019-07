Las cuentas blanquiazules para echarnos unas risas

Las redes sociales llegaron para revolucionar nuestras vidas y el mundo del fútbol no se ha escapado de su influencia. Gracias a ellas, el trato de los clubes y los jugadores con los aficionados se volvió más cercano. Sin embargo, también se han convertido en la plataforma ideal para parodiar la realidad. Miles de memes inundan cada día nuestras cuentas de Twitter o de Facebook. ¿Quién no se ha reído con @Llourinho o con @LeloMessi? Pues a nivel local las cuentas parodias que pululan por el entorno blanquiazul también nos sirven para echarnos unas buenas risas. @OutofContextCDT, @OtroTete, @eltetetoday y @Dontinerfenismo son las más conocidas y con sus creadores habló DIARIO DE AVISOS.

A todos se les preguntó cómo surgió la idea de crear un perfil de este estilo. Ya con sus primeras respuestas sorprendieron. “Pues la idea surgió en la sede social de El Tete Today: el parking de las terrazas. Básicamente, pensamos en hacer algo para reírnos nosotros mismos y poner nuestros memes y movidas acerca del Tete, pero sin ningún objetivo especial. Un amigo nos hizo un logo y un montaje de Messi con la camiseta del tete. Y palante”, asegura el creador de @eltetetoday, que cuenta con 1.421 seguidores y 5.345 me gusta.

Cuando empiezas a seguir en Twitter a El Otro Tete y te fijas en la foto de su perfil te das cuenta de que aparece Ferdinand Marcel Vierklau. A partir de ahí ya te puedes esperar cualquier cosa. “La verdad es que siempre me ha gustado hacer reír a la gente y soy del Tenerife de toda la vida. Así que un día metido en Twitter leí un mensaje de @grande_tete pidiendo más cuentas de humor sobre el equipo y fue como si todo encajara. No me lo pensé, me hice la cuenta en ese mismo momento. Creo que el tinerfeñismo necesitaba de cuentas como las nuestras para levantar el ánimo, aunque fuera riéndonos de nosotros mismos”, explica el autor de @OtroTete.

Out of Context CD Tenerife también se creó a raíz de que Twitter se había inundado de perfiles similares. “Esta cuenta se creó al ver como existían varias cuentas outofcontext de equipos españoles y no una del Tenerife, siendo este un equipo de meme fácil”.

Para Don Tinerfeñismo (RIP), su comienzo es prácticamente el mismo que el anterior, ya que “la idea surge porque casi todos los equipos tienen cuentas de humor y memes y notaba que al CD Tenerife le faltaba una del estilo. Además, con el calvario que pasa la afición, siempre es bueno intentar echarse alguna risa que otra”, afirma @Dontinerfenismo, quien últimamente ha tenido algún problema con Twitter y su cuenta resultó suspendida.

Detrás de cada cuenta hay un seguidor blanquiazul fiel y sufridor, como todos aseguran. “Soy del Tenerife por nacimiento, por familia, por ambiente y por convicción. Soy aficionado del equipo desde que tengo uso de razón; de hecho, los recuerdos que tengo de mi habitación cuando era muy pequeño son con las paredes llenas de recortes de prensa del Tenerife, fotos de jugadores, posters…”, comenta El Otro Tete.

Detrás de El Tete Today hay dos personas, que tienen bien definido su trabajo, a pesar de que uno de ellos no reside en la Isla: “Uno es el CDOLD, (Consejero Delegado de Ofensas a Laterales Derechos), mientras que el que tiene talento es el CEO de los montajes y de lo bueno que surge en esta cuenta. El 50% de El Tete Today lleva un tiempo viviendo fuera, por lo que esta cuenta es el refugio al que acudir cuando sentimos la desazón de que a Luis Pérez le vuelvan a coger la espalda. Nuestro sueño es que dentro de 50 años, cuando alguien nos recuerde, diga: “Los que no valían…”. Y sí, ambos somos abonados desde que Antonio Pinilla tenía pelo por lo menos, muchos años sufriendo desde el Heliodoro”. Aunque pudiera parecer que estas cuentas van dirigidas a un público joven y blanquiazul, sus ideólogos rechazan encasillarse.

Don Tinerfeñismo afirma que su cuenta no tiene un público definido, ya que “por lo general me sigue gente que le gusta el Tenerife y de cualquier edad. Mi intención a la hora de tuitear no es llegar a un público exacto, sino tuiteo cosas que me hacen gracia o que me apetece poner”.

Ese es el mismo patrón de acción que siguen el resto, como, por ejemplo, @eltetetoday: “El público es definido en cuanto que fundamentalmente hablamos de cosas relacionadas con el Tenerife. No nos proponemos ni un “público” ni nada de nada, aunque al ser una red social, generalmente todo está un poco orientado a los millennials de los que formamos parte, pero tampoco se excluye a maduritos interesantes. Y claro, a futbolistas que no nos bloqueen”.

En este sentido, Out of Context CD Tenerife opina que “los hay de todas las edades”, ya que “el fútbol y los memes son para todos”.

Hay más disparidad de criterios cuando se les pregunta por Miguel Concepción y la gestión que ha hecho al frente del CD Tenerife. Don Tinerfeñismo afirma tener una opinión “bastante neutra” sobre el presidente blanquiazul: “Tengo claro que no es el mejor presidente del Tenerife, pero también pienso que no es el peor, ni mucho menos. Creo que ha hecho cosas bien al igual que ha hecho cosas mal, pero es normal que después de tantos años de mandato la gente esté enfadada por la falta de buenos resultados deportivos. No creo que sea un pésimo presidente como muchos dicen”.

El Otro Tete sí que tiene claro que el momento de Miguel Concepción en el Tenerife “ya pasó”. “En mi opinión, debería ser capaz de analizar el estado del club de manera objetiva, poner sobre la mesa todas las opciones y decidir pensando, de verdad, en el bien del equipo. Creo que ha llegado el momento de dejar paso a gente nueva, con ideas renovadas y con filosofías más acordes a la realidad del fútbol actual. Si queremos que todo el mundo se vuelva a volcar con el Tenerife, necesitamos recuperar una seña de identidad que nos permita sentirnos parte de algo y empezar a sembrar hoy los éxitos del futuro”, considera.

Out of Context CD Tenerife es más radical en este aspecto. Tiene claro que Concepción es, “posiblemente, nuestro mayor mal, pero al que lamentablemente tendremos que aguantar un par de años más. Y lo mejor que puede hacer por el club es sencillo, dimitir, sacar a toda la basura que tiene en el club y convocar elecciones”. @eltetetoday se lo toma con más humor, que para eso es una cuenta parodia. “Don Miguel tiene pinta de ser buena gente. Hasta él creo que ha estado loco por dejarlo, pero los jefes de verdad le dicen: “Miguel, sé fuerte”. Ahora, soñamos con Juan Antonio Quintero al frente del cotarro algún día. ¿Malo para el club? Seguro. ¿Bueno para reírnos durante años? Pues también. En lo que tiene que mejorar el club es, sin duda, en todo lo relativo a la imagen que proyecta, en ser un club moderno, con instalaciones modernas, y, desde luego, en dejar de ser un instrumento político más. Y después, como afición/entorno/periodismo, también tenemos cosas que mejorar. Cada uno arrima la sardina a su ascua y así es imposible, oíga”, asegura.

El Otro Tete se pone más serio cuando se le pregunta qué es necesario mejorar en la entidad deportiva de sus amores. “En mi opinión, es fundamental crear una base sólida sobre la que cimentar un proyecto a largo plazo. Siento que gran parte de la afición apoyaríamos la creación de una línea de trabajo que nos traiga alegrías en el futuro, aunque tengamos que tener paciencia mientras se madura, con tal de que sea un futuro que no se tambalee. Ahora, si me preguntas como @OtroTete, te diría que lo que debería hacer Concepción es mostrarse más en público y liarlas pardas, que así daría más juego para tuits y memes”.

¿Cuándo subirá el Tenerife a Primera?

La pregunta fue clara y concisa. Las respuestas, sorprendentes. “Echando cuentas, según el algoritmo de Moreno, a nosotros nos sale que sobre el 29 de mayo de 2021”, asegura El Tete Today.

Out of Context CD Tenerife desea que pronto, pero, especialmente, “vivir en la Isla para verlo”.

El Otro Tete desea que sea “lo antes posible. Por supuesto que si acabamos la temporada ascendiendo será una grandiosa alegría. Aun así, también pienso que si no subimos a la primera y tal vez tampoco a la segunda, pero porque estamos haciendo un proyecto serio, con futuro, con unas bases sólidas para que una vez que lo consigamos podamos estar en la máxima categoría muchos años, también sería una buena noticia”.

Don Tinerfeñismo (RIP) reconoce que es de los que “en cada inicio de temporada piensa que es la buena, así que ojalá sea la temporada que viene. Pero, más en frío, creo que si el Tenerife aprovecha la temporada 19-20 para intentar construir un proyecto ilusionante, de futuro, poco a poco y sin tener prisas y presión por alcanzar el ascenso directo desde la jornada uno, creo que la temporada 20-21 podría ser la buena”.