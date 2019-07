Orden de cierre a una empresa de cerveza artesanal en el barrio de Azorín

Sin condiciones de seguridad para los bienes y las personas y además incumpliendo la normativa en lo que a actividades clasificadas se refiere. Estos son los principales motivos por los que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha ordenado a una empresa dedicada a la fabricación de cerveza artesanal que cese de inmediato su actividad. Y es que esta empresa viene fabricando sus productos desde 2017 en los bajos de un edificio residencial ubicado en el barrio de Azorín. Los vecinos llevan denunciando, desde su apertura, las numerosas irregularidades que presenta, y el peligro añadido de almacenar botellas de propano en el interior de la empresa, tal y como recoge el informe de Urbanismo, sin las suficientes condiciones de seguridad.

La resolución de Urbanismo data del 10 de junio de este año, aunque ya había una del año pasado, en la que se constataban todos los incumplimientos de la citada empresa que invalidaban la comunicación previa para iniciar la actividad, al no cumplir con nada de lo exigido. Los vecinos lamentan que, a pesar de los informes de Urbanismo, no se haya hecho nada para obligar a la empresa a cumplir con la normativa. “Nosotros no queremos que se cierre nada, pero sí que cumpla con las normas de seguridad, que es lo que más nos preocupa”, lamentaban ayer tras un nuevo aviso a la Policía Local.