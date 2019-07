Solicitan al diputado del Común que luche contra el intrusismo sanitario

El diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió recientemente con los presidentes de los colegios profesionales de Fisioterapeutas y Farmacéuticos de Canarias, Santiago Sánchez y Manuel Ángel Galván, respectivamente. Ambos presidentes trasladaron a Rafael Yanes la preocupación que vive el sector sanitario, incluido el de terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicólogos, podólogos y odontólogos, ante el intrusismo laboral que padecen.

Los colegios profesionales denuncian que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias no ha cumplido la proposición no de ley aprobada en el año 2015, donde se establece la implantación de un control administrativo previo que garantice una publicidad veraz de productos y servicios sanitarios, evitando así la publicidad engañosa o desleal que atenta contra la salud de pacientes.

Control e inspección

Al mismo tiempo, esta proposición no de ley contempla la puesta en marcha de los servicios de inspección para asegurar que en cualquier tipo de publicidad se cumplan no solo los requisitos sanitarios en la venta y distribución de productos y servicios alimentarios (artículos ópticos, auditivos, dietéticos, etc.), sino también con los de publicidad y propaganda de productos y servicios sanitarios, con el fin de que se ajusten a criterios que garanticen una publicidad veraz para los pacientes.

Por su parte, Rafael Yanes abrirá una actuación de oficio para solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Canarias.

Al mismo tiempo, la Diputación del Común propondrá la creación de una Mesa de Trabajo, en la que estén presentes representantes de todos los colegios profesionales sanitarios de Canarias, para llevar a cabo un trabajo conjunto contra el intrusismo laboral que afecta a los diferentes sectores profesionales relacionados con la salud y evitar la proliferación de centros y profesionales no especializados.