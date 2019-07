Una presentación que puede resolver muchas dudas

La dirección deportiva que encabeza Víctor Moreno trabaja a destajo para dotar, lo antes posible, de material humano a Aritz López Garai, quien mañana arranca su proyecto deportivo. En este sentido, hoy es un día clave para conocer más detalles de los avances que ha llevado a cabo el director deportivo blanquiazul.

El club ha escogido el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) para la puesta de largo de la temporada. Miguel Concepción tiene la intención de anunciar varios fichajes para dar un golpe de efecto que respalde la campaña de abonos que también esta noche se dará a conocer.

Son muchos los nombres que se han relacionado con el CD Tenerife desde que acabó el pasado curso. El más insistente es el de Elady Zorrilla, quien ayer se sumó al trabajo con el Cartagena a la espera de que su futuro se resuelva. Como dijo el presidente del Efesé, este caso va lento: “todo va muy despacio. Hay mucho ruido y pocas nueces. Desde luego no lo vamos a regalar y hasta ahora las cantidades que se están barajando son muy dispares”, dijo Belmonte.

En los últimos días también se ha rumoreado que el Tenerife se interesa en Raphael Dwamena y en Deybi Flores.

Dwamena no parece encajar en el perfil de jugador al que aspira el Tenerife. Su elevada ficha -de unos 800.000 euros- lo sitúan como un caramelo demasiado caro. Además, Oviedo y Zaragoza parecen que son los que más empeño han puesto en lograr la cesión de este corpulento atacante ghanés.

El hondureño Deybi Flores, centrocampista defensivo con experiencia en la Liga hondureña y la MLS norteamericana, sí que podría encajar en el perfil, ya que es agente libre. Se trata de un mediocampista de contención con buena visión de juego y con dotes de recuperación del balón. La prensa catracha incluso habla de que su representante ha reconocido el interés del Tenerife por un jugador que representa el mismo agente que trajo a la Isla al Choco Lozano, a Bryan Acosta y a Darixon Vuelto.

Otra cuestión son las salidas. La que más está dando que hablar es la de Luis Milla. Ayer mismo Ángel Martín, director deportivo del Getafe, habló del supuesto interés de su equipo por este jugador y se mostró esquivo: “Si fuéramos a por Milla no tendría sentido decirlo. No hay nada, y su hubiera algo de verdad hablar de nombres supondría encarecer el producto, que se metieran más clubes y tener más problemas de competencia. Y nosotros no podemos competir con muchos de Primera División”.