Aritz López Garai quiere “enamorar” al Heliodoro

Artiz López Garai parece haber caído de pie en el CD Tenerife. Su estilo de juego gusta en el club, en la plantilla y en el aficionado y su franqueza a la hora de expresarse también es del agrado del entorno tinerfeñista. El entrenador blanquiazul no va a variar nada de lo puesto en práctica en el estreno liguero en Zaragoza, pero espera que la suerte cambie y que el buen juego del primer tiempo de La Romareda tenga continuidad mañana para “enamorar a nuestro público”.

A un Tenerife al que sólo le faltó el gol en Zaragoza hay que verlo en acción ante sus aficionados en un debut muy esperado por todos. “Este campo empuja mucho y ahora tengo el placer de vivirlo desde dentro”, señalaba en su comparecencia de prensa el técnico vasco que explicaba que “gozamos de una afición muy buena, por encima de la media de la categoría y necesitamos que nos apoye desde el primer momento”.

En relación a ese “flechazo” que dijo que necesitaba la hinchada local, López Garai admitió que en la Isla gusta “el buen fútbol” así que seguirá fiel a su idea de juego alegre, pero ordenado “donde todos atacan y defienden, con y sin balón porque este deporte ha evolucionado y se necesita de todos”.

“El delantero debe mentalizarse en este equipo que es el primer defensor cuando el rival inicia el juego”, explicaba López Garai, que seguía desvelando que el equipo deberá responder al mismo esquema y estilo que se vio en La Romareda aunque “allí nos hizo mucho daño la ausencia de gol y hubo momentos que no aprovechamos”.

El técnico admitió que durante la semana ha ido palpando que, pese a caer ante el Zaragoza en el primer partido de competición oficial “parecía que todo estaba bien”, sin embargo, ha apretado a los jugadores para que “salgan a por ellos”. “Tenemos que buscar los tres puntos sin que se note ansiedad, pero demostrando que estamos dolidos con la derrota y que tenemos confianza para mostrar ese hambre ante nuestra afición”, dijo el entrenador blanquiazul.

López Garai descartó a Miérez para este compromiso “porque la zona afectada por su lesión no ha terminado de limpiarse” y admitió que está “respetando” a Mauro dos Santos, pero que “no cuento con él”. “El trato está siendo más que correcto”, dijo el técnico.

Garai no descartó la presencia de Nikola Sipcic, lesionado de un tobillo el sábado pasado en Zaragoza, en el once inicial. “Se ha estado probando y creo que puede llegar”, dijo el técnico, que señaló que el jugador “quiere estar”. Lo incluirá en la lista “y que entre o no de inicio dependerá de sus sensaciones y de mí”.