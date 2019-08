Dani Gómez, gol con nombre y apellido

Que los problemas defensivos no sean esos árboles que no dejan ver el bosque. El CD Tenerife jugó el sábado su último amistoso de pretemporada y más allá de los desajustes en la retaguardia hubo aspectos positivos a destacar. El principal debe ser la figura de Dani Gómez, el atacante madrileño incorporado como cedido precisamente por el Real Madrid y que anotó dos tantos ante sus ex compañeros.

Gómez demostró ante sus nuevos aficionados que delante de la meta contraria no entiende de amistades. Hizo los dos goles, uno de ellos de oportunista y el otro de hombre de área, y mostró ese gen que le piden muchos entrenadores a su referente ofensivo, el de la ambición ante la meta contraria.

Cierto es que hubo ocasiones en las que eligió de forma incorrecta y que durante la pretemporada también ha pecado en alguna ocasión más de tomar la decisión incorrecta, pero Gómez es gol y su incorporación en este mercado es, de momento, uno de los grandes aciertos de la dirección deportiva blanquiazul.

A sus 20 años el jugador alcorconero ha aprovechado sus oportunidades y ante los problemas físicos de Filip Malbasic y Ramón Miérez parece haber tomado ventaja en la batalla por el puesto de delantero centro. Su decena de tantos del curso pasado en 28 partidos con el Real Madrid Castilla son sólo una pequeña muestra de lo que puede llegar a hacer con un sistema ofensivo como el que plantea un Aritz López Garai que está satisfecho con su aportación.

“Sé que va a meter goles porque los ha marcado durante toda su vida”, dijo el entrenador blanquiazul sobre el futbolista madrileño después del compromiso ante el cuadro de Raúl González, goleador de leyenda en el fútbol español. “Estoy encantado con él”, explicó López Garai, porque Dani Gómez le ha dado lo que le ha pedido, más allá del acierto ante la meta contraria. “Quiero otras cosas de los delanteros y hoy [por el sábado] ha tirado bien la presión y ha defendido”.

Para Gómez la oportunidad que le ha dado el CD Tenerife es un máster en formación deportiva. No llegó para ser uno más, lo hizo para ser el gol con nombre y apellido. “Tengo la intención de ayudar al máximo a un club grande y con historia”, dijo nada más aterrizar en la Isla tras aceptar la propuesta blanquiazul y descartar a clubes como el Zaragoza “que no fue tan insistente como el Tenerife”.

Su mejor aval, Víctor Moreno, lo definía como “un jugador que tiene voracidad”. En principio ha dado en el clavo con un futbolista que no ha querido marcarse una cifra de goles como objetivo. “Espero hacer una buena cantidad de ellos”.